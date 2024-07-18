Лондонская провокация Никола Пашиняна: им движет страх

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня в Лондоне состоялась первая пленарная сессия IV саммита Европейского политического сообщества. В мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Глава нашего государства провел теплую встречу с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амерд, с президентом Болгарии Руменом Радевым, президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Венгрии Виктором Орбаном. Позже, он обменялся мнениями и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Был и будет еще ряд иных встреч Президента Азербайджана со своими зарубежными коллегами.

Но не будет среди них встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана, помощник президента Хикмет Гаджиев, с предложением провести такую встречу выступила Великобритания, принимающая саммит Европейского политического сообщества. По его словам было предложено, чтобы она прошла в формате встречи между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении на Мюнхенской конференции по безопасности.

Однако армянская сторона от этого отказалась. Отказ Армении в Азербайджане справедливо и аргументировано расценивают, как проявление ее намерения отойти от диалога и продвижения мирной повестки. Об этом, помимо Хикмета Гаджиева, заявил и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Естественно, что армянская сторона, в свойственной ей манере, попыталась снова свалить все с больной головы на здоровую, отрицая совершенно очевидный факт срыва ею встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

Чтобы убедиться в том, что армянская сторона снова примитивно лжет, достаточно вспомнить о том, что имело место на состоявшейся в феврале Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда трехсторонняя встреча Президента Ильхама Алиева и Пашиняна при содействии канцлера ФРГ Олафа Шольца действительно быстро превратилась в двустороннюю. Такой же формат планировался и в Лондоне. Но Пашинян банально испугался очередного своего фиаско.

Напомню, что любая публичная полемика между руководителями Азербайджана и Армении демонстрирует огромную интеллектуальную пропасть между ними. И это всегда подчеркивали все зарубежные эксперты, включая даже армянских. Вот и на февральской Мюнхенской конференции по безопасности глава нашего государства озвучил ровно ту самую позицию, которую он озвучивал всегда- Азербайджан выступает за мир в регионе, считая приоритетными двусторонние контакты между Баку и Ереваном.

Президент Азербайджана послал тогда четкий месседж - никому не стоит даже пытаться подменить посредничество между Баку и Ереваном поддержкой Армении. Эту же мысль он повторил и в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Президент Азербайджана тогда четко заявил, что мир в регионе де-факто уже установился и азербайджано-американские двусторонние отношения должны развиваться сами по себе вне процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Эта позиция официального Баку не изменилась ни на йоту. Но какова позиция официального Еревана? Сразу отмечу, что она меняется так часто, что сложно понять, когда и чего хочет Армения в данный конкретный момент. Но очевидно, что заявления Никола Пашиняна уже не раз противоречили не только здравому смыслу, но и его прежним утверждениям. Он слишком часто перевоплощался из "ястреба войны" в голубя мира". И это все видели в Армении.

Именно он сделал неизбежной 44-дневную войну, устроив в июле 2020 года провокацию в товузском направлении, а также продвигая тезис о том, что "Карабах-это Армения и точка". Это он врал своему народу на протяжении всей 44-дневной войны о ее ходе. Он же струсил и предпочел не появляться на телевизионном экране, когда пришла пора подписывать трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. Он же, на протяжении следующих лет, продолжал лживо отрицать то, что Армения по-прежнему финансирует и вооружает карабахскую хунту.

Все тайное в итоге стало явным, а все "финты ушами" Пашиняна оказались бесполезными- Азербайджан провел в сентябре прошлого года антитеррористическую операцию и полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность. Только после этого Пашинян принялся изображать из себя "голубя мира". Но эта роль ему дается с трудом. Потому, что Азербайджан, всегда занимавший четкую и однозначную позицию, указал на то, что является преградой на пути к подписанию мирного соглашения- это изменения в Конституции Армении.

Речь идет о о формулировке, содержащейся в Декларации независимости Армении от 23 августа 1990 года, противоречащей принципу территориальной целостности Азербайджана. "Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении... претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха"... провозглашает: начало процесса утверждения независимой государственности...", говорится там.

Армения все еще конституционно опирается на решение Верховного Совета Армянской ССР от 1 декабря 1989 года, которое давно утратило юридическую силу ввиду упразднения Армянской ССР и самороспуска карабахской хунты. И менять свою эту позицию в Армении не желают. При этом, согласно опросу, недавно проведенному международным исследовательским центром "Gallup", 80,3% опрошенных респондентов посчитали, что Конституция Армении должна остаться неизменной.

То есть, Пашинян снова боится. Он понимает, что требования Азербайджана справедливы, но против них выступают граждане Армении. Которые вполне могут смести нынешнюю армянскую власть. И именно поэтому официальный Ереван затягивает переговоры, а также банально сбегает от них, как это произошло сейчас, в Лондоне. Безусловно, Пашиняна и его команду консультируют и направляют также и внешние силы, которые жаждут новой войны в регионе. Поэтому они и вооружают Армению, выделяют ей финансовую помощь, обещают политическое прикрытие. Этим внешним силам важно иметь конфликт, который можно будет долго "урегулировать". Но все эти шаги Армении и ее покровителей бесполезны. Азербайджан готов к любому развитию событий. И к миру, и к войне.