Около 70% минных инцидентов произошло за пределами бывшей линии соприкосновения

Около 70 процентов минных инцидентов произошло за пределами бывшей линии соприкосновения.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

"Можно увидеть, как быстро восстанавливаются освобожденные от оккупации территории. Агентство так же делает все возможное, чтобы эти работы шли быстрее. Исследования показывают, что мины есть везде. Около 70 процентов минных инцидентов произошло в районах за пределами бывшей линии соприкосновения. Это значит, что, вопреки логике, мины устанавливались даже тогда, когда военных действий не велось", - сказал В.Сулейманов.

По его словам, с ноября 2020 года по настоящее время очищены от мин и других взрывоопасных остатков войны более 148 тысяч гектаров территории.

"Обнаружено и обезврежено более 124 тысяч мин и других взрывоопасных остатков войны", - добавил В.Сулейманов.

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