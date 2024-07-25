Камала Харрис не станет обсуждать с армянами, что ей делать

Вышедший из президентской гонки президент США Джо Байден заявил о своей поддержке вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на выборах главы государства. Соответствующую публикацию он разместил в X. Сразу после этого Армянский национальный комитет Америки (ANKA) выступил с ультиматумом к будущему кандидату, выдвинув ряд условий, на которых американское армянство готово отдать за Харрис свои голоса. Условий два. Первое - ввести санкции против Азербайджана. И второе - добиться организации миссии ООН под руководством США, которая обеспечит возвращение армян в Карабах. Харрис должна пообещать, что в случае своего избрания выполнит два этих условия. Это "спасет" рейтинг Демпартии и нынешней администрации в глазах диаспоры.

Прокомментировать это наглое послание Day.Az попросил американского юриста, аналитика и правозащитника Ирину Цукерман.

"Неважно, что кто-то думает о Камале Харрис. Совершенно ясно, что, во-первых, на предстоящих выборах у нее есть гораздо более важные вещи, о которых стоит беспокоиться, чем голоса армян в Калифорнии. Калифорния - ее родной штат, и там она не проиграет ни с армянами, ни без них. Во-вторых, Южный Кавказ не является большой проблемой в контексте этих выборов, поэтому Харрис даже не стала бы обсуждать что-либо, связанное с этой темой, до тех пор, пока она не станет президентом. Поэтому этот ультиматум и список требований являются частной позицией части армянских лоббистов, которым хочется выглядеть важными и влиятельными", - сказала американский эксперт.