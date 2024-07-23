В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как очередной американский политик решил заручиться поддержкой армянства.

Day.Az представляет публикацию:

"На торги голосами американских армян, которые устроила АНКА, нашелся первый клиент: независимый кандидат Роберт Кеннеди.

Этот фрукт (почти сухофрукт, судя по фото) заявил армянским СМИ, что если станет президентом США при поддержке армян, то "введет санкции против Азербайджана".

Несмотря на звучную фамилию, с великими предками у Роберта мало общего. Шансов на победу - даже с армянами - у него ровно ноль. Такая мелкая рыба - это совсем не то, чего ждет армянское лобби.

Еще бы - они-то собирались продаться кому-то явно более влиятельному. Спят и видят альянс с Трампом или Харрис. Правда ни тому, ни другой армяне пока совершенно неинтересны".