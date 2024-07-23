https://news.day.az/politics/1676779.html Азербайджан и Россия обсудили текущую обстановку на Южном Кавказе
Азербайджан и Россия обсудили текущую обстановку на Южном Кавказе
Азербайджан и Россия обсудили текущую обстановку на Южном Кавказе, сообщает во вторник Day.Az.
Согласно данным МИД РФ, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко провел консультации с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым.
Отмечается, что стороны обсудили текущую обстановку на Южном Кавказе и в сопредельных регионах. Проведен обмен мнениями по проблематике ЕС и НАТО, ситуации в ОБСЕ и региональной деятельности Совета Европы.
Кроме того, затронут ряд двусторонних и международных тем, представляющих взаимный интерес.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре