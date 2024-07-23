Азербайджан и Россия обсудили текущую обстановку на Южном Кавказе, сообщает во вторник Day.Az.

Согласно данным МИД РФ, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко провел консультации с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым.

Отмечается, что стороны обсудили текущую обстановку на Южном Кавказе и в сопредельных регионах. Проведен обмен мнениями по проблематике ЕС и НАТО, ситуации в ОБСЕ и региональной деятельности Совета Европы.

Кроме того, затронут ряд двусторонних и международных тем, представляющих взаимный интерес.

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