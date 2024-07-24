Армян выставили на летнюю распродажу: большие скидки, широкий ассортимент
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что армянское лобби в США выставило себя на продажу.
Day.Az представляет публикацию:
Крупнейшая организация армянского лобби в США, ANCA - Армянский национальный комитет Америки - продолжает одну из крупнейших распродаж в своей истории. Почти два миллиона лотов - не шутка! А чем торгуют?
А торгует ANCA армянами. Армянское лобби пытается подороже продать голоса почти 2 миллионов этнических армян, живущих в США.
ANCA пытались связаться и с демократами, и с республиканцами, намекая на "возможную поддержку на выборах".
Причем особенно сильно ANCA подкатывает именно к Демпартии. Армяне прекрасно понимают, что именно демократы сейчас находятся в роли догоняющих, а значит заработать на них и проще, и выгоднее. Трамп и без них обойдется.
Впрочем, реакции от демократов пока не было. Камала Харрис проармянских заявлений не делала, о каких-то контактах с ANCA тоже информации не было.
А значит совсем скоро нас ждут новые скидки на армянские голоса.
Автор карикатуры - HSF
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