Джейхун Байрамов обсудил региональную ситуацию с гендиректором МИД Израиля

Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и генерального директора министерства иностранных дел Израиля Яакова Блитштейна.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждались различные аспекты двусторонних и многосторонних отношений стран, в том числе текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах экономики, безопасности, высоких технологий, образования, туризма, энергетики, транспорта и др., а также обсуждена ситуация в Газе.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Также было отмечено, что появилась дополнительная возможность для сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в рамках председательства Азербайджана в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В рамках встречи состоялся обмен мнениями также по другим международным и региональным вопросам.

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