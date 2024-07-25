Игбал Абилов работал на спецслужбы Армении

24 июля 2024 года в Сабаильском районном суде города Баку состоялся судебный процесс в связи с избранием меры пресечения в отношении гражданина Азербайджанской Республики Абилова Игбала Шахин оглу, подозреваемого в государственной измене путем выполнения поручений органов спецслужб Армении.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, вышеуказанное лицо, проживающее за рубежом, было задержано в результате специальных оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

"Абилов Игбал Шахин оглу обвиняется в государственной измене путем выполнения заданий представителей органов спецслужб Армении, дислоцированных на территории третьей страны - совершении действий, направленных на разжигание ненависти и вражды на этнической почве на территории Азербайджанской Республики.

В ходе судебного процесса, наряду с другими доказательствами, были обнародованы секретные переговоры и сделки, проведенные Игбалом Абиловым по SKYPE с руководителем кафедры востоковедения Ереванского государственного университета и директором действующего в Армении Института востоковедения Асатряном Гарником Серобовичем, который ведет целенаправленную работу против территориальной целостности Азербайджана под контролем спецслужб Армении.

Установлены обоснованные подозрения организации Абиловым вместе с представителями иностранных спецслужб путем привлечения подрывных сил из разных стран деятельности так называемой организации против территориальной целостности Азербайджана, а также помощи Вардану Восканяну и другим лицам, связанным с армянскими спецслужбами, в осуществлении враждебной деятельности против Азербайджана.

Ему предъявлено обвинение по статьям 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства по поручению иностранных организаций и их представителей) и 283.1 (действия, направленные на разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Суд избрал Ильгару Абилову меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца", - говорится в сообщении СГБ Азербайджана.

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