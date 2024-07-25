Замглавы МИД Азербайджана о политических связях с Сербией

Азербайджан и Сербия поддерживают отношения стратегического партнерства, основанные на политических принципах международного права, в частности, территориальной целостности, суверенитета и неизменности международно признанных границ.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев на проходящем в Баку 8-ом заседании Межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

"Крайне важно продолжать конструктивную практику принципиальной взаимной поддержки в рамках международных платформ и организаций. Меморандум о создании Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией, подписанный в Белграде в ноябре 2022 года в ходе официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева, отражает твердую политическую волю наших стран к дальнейшему углублению двусторонних отношений", - сказал Рзаев.

По его словам, Межправительственная комиссия играет важную роль в развитии торгово-экономических отношений между двумя странами.

"Пока энергетическое сотрудничество является основным, но развиваются и другие сферы. Имеются также возможности сотрудничества в дорожной сфере, инфраструктуре, строительстве, туризме, гуманитарной сфере, образовании", - отметил он.

Рзаев также подчеркнул важность старта соглашения о безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов между правительствами Азербайджана и Сербии, который вступил в силу в прошлом году.

Он упомянул, что это действительно важный вклад в развитие туризма и контактов между людьми.

"Мы высоко ценим подписание в марте прошлого года Меморандума о взаимопонимании между городами Шуша (Азербайджан) и Нови-Пазар (Сербия)", - добавил Рзаев, подчеркнув, что это был первый подобный документ после освобождения города Шуша от многолетней военной оккупации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!