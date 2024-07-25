Учения курсантов факультета ВМС

В соответствии с учебным планом и программой Военного института имени Гейдара Алиева на 2023-2024 годы, с курсантами факультета Военно-морских сил проводятся практические занятия.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала курсанты были проинформированы о правилах поведения и безопасности на судне, а также о повседневной деятельности личного состава.

В ходе учений на главном командном пункте были выполнены задачи по организации управления, приведению боевых кораблей в состояние готовности к походу и бою, ведению посредством радиолокационной станции технического и визуального наблюдения во время движения, организации сигнальной связи семафорными флагами.

Затем на практических занятиях, проводимых в азербайджанском секторе Каспийского моря, были разъяснены правила безопасности управления и эксплуатации двигателей в машинном отсеке судна.

Основной целью занятий является дальнейшее совершенствование теоретических знаний и практических навыков, приобретенных курсантами в процессе обучения.

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