Европейский совет назначил нового спецпредставителя по Южному Кавказу

Европейский совет назначил Магдалену Гроно специальным представителем ЕС на Южном Кавказе и в связи с кризисом в Грузии, сообщает в пятницу Day.Az.

Гроно сменит Тойво Клаара, срок полномочий которого, длившийся более 6 лет, истекает 31 августа.

Она приступит к исполнению своих обязанностей 1 сентября 2024 года на первоначальный период в 12 месяцев.

По данным Европейского совета, Гроно будет способствовать "мирному урегулированию конфликтов, включая процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в тесной координации с ООН и ОБСЕ".

"Как новый представитель ЕС, Гроно продолжит работу своих предшественников, внося свой вклад в реализацию целей внешней политики ЕС в регионе. Она будет взаимодействовать с основными заинтересованными сторонами в регионе и будет развивать контакты с правительствами, парламентами, другими ключевыми политическими субъектами и гражданским обществом, поощряя и облегчая сотрудничество по региональным темам, представляющим общий интерес", - говорится в заявлении Европейского совета.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!