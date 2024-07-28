Речка у нас чистая, но вы туда не лезьте!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как французская Олимпиада все больше разочаровывает мир.

Day.Az представляет публикацию:

"Олимпиада для триатлонистов началась с отмены тренировки - в Сене после дождей повышенный уровень содержания кишечной палочки.

Французские СМИ пишут, что ни миллионы евро, вбуханные в попытки Макрона спасти имидж Игр, ни купание в Сене мэров и прочих чиновников, не помогли: в реке полно говна опасно плавать.

"Издание Le Parisien пишет, что в реке сейчас уровень содержания кишечной палочки и энтерококков может быть выше пороговых значений. В таком случае купание в водоеме считается опасным, оно может привести к гастроэнтериту и кожным заболеваниям. Вместо реки спортсменам предложили бассейн".