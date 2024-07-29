В Гяндже начал работу завод по производству промышленных взрывчатых веществ

В Гяндже введен в эксплуатацию первый в Азербайджане завод по производству промышленных взрывчатых веществ, находящийся на балансе ООО "AzerBlast" (дочерняя компания ЗАО "AzerGold").

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на сообщение в соцсетях посетившего объект министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, "данный важный проект демонстрирует успех бизнес-модели государственно-частного партнерства в достижении таких целей, как создание новых рабочих мест и современных производственных площадей, а также устранение зависимости от импорта".

На начальном этапе завод рассчитан на производство 14 тысяч тонн взрывчатых веществ ANFO и H-ANFO в год с ростом до 31,5 тысячи тонн в год.

Производственная линия завода построена на основе технологического проекта турецкой компании HTD Kimya ve Mühendislik A.Ş и оснащена оборудованием производства Германии, Великобритании и Турции.

Отметим, что ООО "AzerBlast" было основано на базе государственно-частного партнерства с целью удовлетворения растущего в стране спроса на гражданские взрывчатые вещества и устранения импортозависимости (51% акций ООО принадлежит ЗАО "AzerGold" и 49% - специализирующейся в этой области частной компании ООО "DM Servis").

Завод осуществляет производство взрывчатых веществ ANFO и H-ANFO, предназначенных для использования в горнодобывающей и строительной промышленности.

Общая стоимость инвестиций в данное предприятие - 15 млн манатов.

На начальном этапе на заводе работают 35 человек, с последующим увеличением до 65 специалистов.

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