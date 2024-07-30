Али Асадов принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики премьер-министр Али Асадов 30 июля принял участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.

Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров.

14:00

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов отправился в Тегеран для участия в церемонии инаугурации президента Ирана.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Отметим, что сегодня состоится инаугурация нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Мероприятие состоится в Меджлисе Исламского совета в 16:00 по бакинскому времени.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 70 иностранных представителей, 600 местных и иностранных журналистов.

Также отметим, что во 2-м туре внеочередных президентских выборов в Иране, состоявшихся 5 июля, победил представитель лагеря реформаторов Масуд Пезешкиан, набрав почти 16,4 млн голосов. Его соперник, представитель лагеря консерваторов Саид Джалили, набрал 13,5 миллиона голосов.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.