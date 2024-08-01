Главное для азербайджанского народа – не разжимать кулак единства

Национальная идея азербайджанского народа должна формироваться вокруг нашей идентичности и вокруг объединения всех азербайджанцев мира. Такой формат формирования идеи закладывает фундамент на долгие столетия и помогает нам лучше узнавать свою культуру и историю.

Об этом сказала в беседе с Day.Az эксперт, директор павильона "Азербайджан" ВДНХ (Москва) Саадат Кадырова.

По ее мнению, национальная идея - это понятие гораздо более глобальное и долгосрочное, чем тридцать лет. Освобождение наших земель, скорее, было осью объединения всех азербайджанцев на основе национальной идеи.

"Эти тридцать лет оказались для нас, наверное, самыми сложными в истории нашего народа. Несправедливость и безнаказанность, двойные стандарты и нежелание видеть правду со стороны так называемых "демократических институтов" не сломили волю народа и не смогли разрушить память о Карабахе. Это очень важно. Однако гораздо более важным сегодня является не разжимать кулак, о котором говорил и говорит Президент Ильхам Алиев. Умение удержаться и не поддаться эйфории победы, это тоже долгая и сложная работа. Как известно, величайшая победа есть победа над самим собой", - сказала Кадырова.

Отвечая на вопрос о новом "маяке" для армянского народа после крушения прежней национальной идеи, предполагавшей присвоение чужих земель, наша собеседница посоветовала не заблуждаться. У армян, отметила она, было и есть национальной идеей объединение вокруг своей церкви и мифологии своей "древнейшей истории".

"Эту тему они тиражируют уже сотню лет. То, что предлагает Пашинян сегодня, для Армении единственно верный путь. Принять реальность и установить мир с соседями, отказаться от тиражирования мифов и, наконец, сконцентрироваться на развитии своей страны, которая сегодня уже даже не может называться вассалом России, а мечется в поисках нового хозяина. Армения и армяне должны понять, что реванш невозможен, а попытки могут только усугубить состояние, в котором находится их страна", - сказала Саадат Кадырова.

Лейла Таривердиева