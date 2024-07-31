Франция, проводящая колониальную политику, по-прежнему пытается скрыть свои действия.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса Азербайджана Турал Гянджалиев.

Он отметил, что опубликован предварительный доклад комиссии по расследованиям Сената Франции под названием "Борьба со злонамеренным иностранным влиянием: мобилизация всей нации перед лицом новой холодной войны". В 357-страничном докладе содержатся высказывания антиазербайджанского характера, а также высказывания против братской Азербайджану Турции.

По словам Гянджалиева, этот доклад в основном направлен на то, чтобы скрыть совершенные Францией нарушения международного права, колониальную политику этой страны.

"Франция продолжает скрывать свою деструктивную роль в мире, свои действия как страна, которая до сих пор проводит колониальную политику. В докладе говорится, что Азербайджан якобы проводит против Франции "особые операции по вмешательству враждебного характера". Однако у Азербайджана нет нужды разоблачать Францию в связи с ее исламофобской или колониальной политикой. Франция сама себя разоблачает на глазах у всего мира. Вся мировая общественность видит, как Франция притесняет народы Новой Каледонии, Корсики, Каморских островов и других территорий, попирает их права, и это факт. Кроме того, в докладе упоминается Бакинская инициативная группа. Отмечается, что БИГ якобы "вмешивается во внутренние дела Франции". Но это не так, БИГ занимается своей деятельностью гуманитарного характера. Похоже, Франция обеспокоена действиями этой группы и пытается очернить ее", - сказал он.

Гянджалиев подчеркнул, что Франции следует скорректировать свою политику. "Однозначно, что этот доклад совершенно нелогичен и неприемлем", - добавил он.

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