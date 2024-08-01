https://news.day.az/politics/1678921.html Как проходит демаркация на границе Азербайджана и Армении - ВИДЕО
Как проходит демаркация на границе Азербайджана и Армении - ВИДЕО
Распространены кадры процесса демаркации на условной границе Азербайджана и Армении.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.
Предлагаем читателям ознакомиться с данными видеокадрами:
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