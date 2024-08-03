Повышена интенсивность проведения занятий и учений с использованием современного вооружения и техники

3 августа в министерстве обороны Азербайджана состоялось расширенное заседание коллегии по итогам первого полугодия 2024 года.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

В заседании под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, состоявшемся в формате видеосвязи, принимали участие заместители министра, командиры видов войск (сил), начальники главных управлений, управлений, служб и самостоятельных отделов министерства, командиры воинских объединений и соединений, а также начальники специальных военно-учебных заведений.

Заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзаев доложил о мерах по повышению боеспособности подразделений и организации службы войск.

Было сообщено о повышении интенсивности проведения занятий и учений с использованием современного вооружения и техники, высоком уровне организации боевого дежурства и о других служебно-боевых действиях в подразделениях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!