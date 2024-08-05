В Сухопутных войсках ВС Азербайджана продолжаются тактико-специальные учения

В соответствии с планом подготовки на текущий год, в Сухопутных войсках продолжаются тактико-специальные учения, как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны.

На учениях, проводимых с использованием методов современного боя, с высокой точностью были выполнены задачи по уничтожению из артиллерийских и зенитно-ракетных установок, а также вооружения, установленного на бронетехнике, выявленных целей условного противника.

В ходе учений, проводимых в целях обеспечения боевой слаженности во взаимодействии подразделений и совершенствования боевых навыков военнослужащих, демонстрируется высокий профессионализм.

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