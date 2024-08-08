305 зарегистрированных кандидатов в депутаты представляют 25 политпартий Азербайджана

305 зарегистрированных кандидатов в депутаты представляют 25 политических партий Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, от 25 политических партий выдвигались 459 человек, 305 из них были зарегистрированы.

"На данный момент зарегистрировано 1 030 кандидатов в депутаты", - добавил Панахов.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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