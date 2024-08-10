Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов отметил необходимость изменений в законодательстве в связи со сроками снятия кандидатуры.

Как сообщает Day.Az, "Избирательные комиссии должны предоставлять нам информацию о тех, кто снял свои кандидатуры. Нам нужно обратиться в избирательные комиссии и получить информацию о кандидатах на основе их удостоверений личности. Это должно быть сделано срочно. Бюллетени должны быть готовы за 10 дней до выборов. Самое худшее то, что кандидат может снять свою кандидатуру за 10 дней до выборов. В будущем мы должны внести изменения в Избирательный кодекс по этому вопросу", - сказал он сегодня в ходе брифинга.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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