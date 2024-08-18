Автор: Акпер Гасанов

Сегодня весь мир кино погрузится в траур. Великий французский актер театра и кино, сценарист, кинорежиссер и продюсер Ален Делон простился с этим грешным миром и ушел в вечность. Ему было 88 лет. Как пишет Le Figaro, Делон скончался в столице Франции Париже.

"Ален Делон умирал столько раз на экране, что это, должно быть, казалось последним дублем. Бог, который является плохим сценаристом, сказал: "Снято! ". Делон не встал", - говорится в статье.

Красивый журналистский оборот, но в реальности за последние 20 лет почти в каждом интервью Ален Делон сообщал прессе и общественности, что очень устал от жизни, от мира, в котором творятся какие-то совсем невыносимые вещи, да и от себя - от болезней, одиночества, воспоминаний. Он уже не раз делился с прессой, что эвтаназия - идеальный вариант для него закончить свои дни.

В конце января 2024 года суд ограничил Алена Делона в дееспособности - с тех пор медицинскими вопросами, его крупными расходами и темой продажи или передачи имущества занимался сторонний специалист. Так проходит слава мира.

"Все в прошлом, все кончилось", - говорил Делон со сцены Дворца фестивалей в Каннах, когда в 2019 году получал почетную "Золотую пальмовую ветвь".

Кстати, эта награда слишком поздно нашла героя, стала прощальным приветом единственной настоящей кинозвезде второй половины ХХ века, как называл Делона Жан-Пьер Мельвиль, снявший его в "Самурае", "Красном круге" и "Полицейском". Да, это был кумир сотен миллионов любителей кино в самых разных странах мира. Он ушел, оставив всем нам великое наследие в виде своих ролей в фильмах "На ярком солнце", "Рокко и его братья" (1960 год), "Леопард" (1963-й), а также "Черный тюльпан".

Ален Делон был божественно, ослепительно красив. И он был олицетворением иной, очень красивой, восхищавшей всех, в том числе и блестящими актерами кино, Франции. Той Франции уже нет. Сегодня физическая кончина Делона лишь в очередной раз констатировала этот бесспорный факт. Ранее, в сентябре 2021 года, Франция попрощалась с еще одной легендой кино Жан-Полем Бельмондо, который умер в возрасте 88 лет.

По всему Парижу тогда разместили экраны с трансляцией похорон. Сама же церемония проходила во дворе Дома Инвалидов, где похоронен Наполеон. Гроб, покрытый национальным флагом, несли гвардейцы. В это время оркестр играл хорошо узнаваемую мелодию композитора Энио Морриконе из фильма "Профессионал", под которую герой Бельмондо трагически умирал в ленте.

Кстати, этот культовый фильм продемонстрировал все реальную изнанку французской политики. Да, "Профессионал" апеллировал к реальным событиям, на основе которых был написан роман, а именно к дружбе французского правительства времен президента Жискара Д'Эстена с центрально-африканским диктатором Бокассой.

Действительно, французские президенты, при всей их игре в демократов, очень часто вступали в самые позорные сделки с африканскими диктаторами. Стоит, например, вспомнить того же Николя Саркози, которого семья Каддафи обвиняла в получении взяток на свою президентскую кампанию. Но все же всем им далеко до Эммануэля Макрона, который стал олицетворением совсем иной Франции.

Той, которая уже не манит, не восхищает, не вызывает к себе уважения. Макроновская Франция стала символом провалов. Недавно завершившаяся в Париже Летняя Олимпиада - всего лишь одно, громкое фиаско лично действующего президента Франции и всей Пятой Республики. А ведь была куча иных провалов. Вот и британская газета The Telegraph в статье под заголовком "Пенсионная система Франции рушится" рассказала об очередном фиаско Макрона.

Мы все видели провал внешней политики официального Парижа на примере ошибочной, абсолютно аморальной ставки макроновской Франции на страну-оккупанта, то есть на Армению. Наиболее ярко это проявилось в ходе 44-дневной войны, когда месье Эммануэль клеветал на Азербайджан, пытаясь остановить восстановление территориальной целостности нашей страны.

Ничего путного у него из этого не вышло. И позорное решение французского Сената о признании "независимости" армянского проекта под названием "арцах", так и осталось бесполезным клочком бумаги. Но именно такова есть цена всей макроновской политики. Она ошибочна, фальшива, построена на поддержке тех, кто достоин осуждения, а не тех, кто добился торжества справедливости.

Все убожество этой политики мы увидели и после того, как в результате однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Макроновская Франция пыталась осудить нашу страну за это! Она сейчас финансирует, вооружает Армению, явно вдохновляя ее на новую войну с нашей страной.

Да, действующий президент Франции стал классическим "анти-Мидасом". Если фригийский царь дотрагивался до любой вещи, превращая ее в золото, то все, к чему прикасается Макрон, превращается в провал, фиаско. И это не только его личная трагедия. Это трагедия Франции, которая окончательо потеряла свой блеск, уважение к себе. И смерть великого Алена Делона стала лишь очередным напоминанием о том, что когда-то была иная Франция.