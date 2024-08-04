Макрон уйдет, позор останется: правда об "истинном лице" Франции

Автор: Акпер Гасанов

Этот день настал. Президент Франции Эммануэль Макрон слово в слово повторил то, о чем я и мои коллеги пишем давно. Не в том ракурсе, не по тому поводу, но признание, как ни крути, было громким. Итак, во время визита на спортивный объект у Дома инвалидов Макрон изрек, что Франция продемонстрировала свое истинное лицо на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля.

"Французы гордятся прошедшей церемонией открытия Олимпийских игр, мы ею очень гордимся. Я считаю, что Франция продемонстрировала свое настоящее лицо", - сказал он.

Он абсолютно прав. Я лишь напомню о том, каково оно - это настоящее лицо макроовской Франции. Как известно, организаторы придумали постановку, похожую на "Тайную вечерю", в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.

Эта постановка вызвала бурю критики по всему миру. Критикующие увидели в выступлении высмеивание религиозных символов и неуважение к христианству. Возмутилось огромное число политиков, действующих, прошлых и, возможно, будущих президентов разных стран мира.

В частности, экс-президент США Дональд Трамп назвал "позором" церемонию открытия Летних Олимпийских игр-2024.

"Я не предубежден, но считаю, что то, что они сделали, было позором",- сказал кандидат в президенты США на предстоящих в ноябре выборах телеканалу Fox News, заверив что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году подобное происходить не будет.

Случившееся также раскритиковал спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

"Насмешка над "Тайной вечерей" шокировала и унизила христиан всего мира, наблюдавших за церемонией открытия Олимпийских игр", - написал конгрессмен в социальной сети Х.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала отсутствие общественной морали.

Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Общественной морали больше нет, если бы кто-то смотрел церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, он мог бы это увидеть", - приводит слова Орбана Világgazdaság.

Кроме того, многие ведущие мировые СМИ осудили церемонию открытия нынешних Олимпийских игр.

Издание Daily Mail отметило, что подобные "провокации" привели к гневу и обвинениям в неуважении религиозных чувств. BBC также назвала неудачной концепцией участие "drag queen"для исполнения пародии на "Тайную вечерю", приведшей к скандалу и обвинениям в оскорблении религиозных чувств. Раскритиковали церемонию открытия даже французские епископы.

В итоге, директор по коммуникациям оргкомитета Олимпийских игр - 2024 Анн Дескам принесла публичные извинения за скандальный перформанс во время открытия Олимпиады.

"Очевидно, что у нас не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе. Церемония открытия была направлена на воспитание терпимости в обществе", - приводит слова Дескам ESPN.

По сути, она признала, что произошло то, что вызвало массовое возмущение.

И вот, на фоне всего этого, появляются умозаключения Эммануэля Макрона, который снова решил отрицать очевидное, демонстрируя гордость за то, что было позором и поводом для стыда. И в этом - весь Макрон! Перед нами самовлюбленный донельзя политик, который никогда не признает своих провалов. Даже в ситуациях, когда они очевидны. В Азербайджане такого рода действия президента Франции фиксировали не раз.

Это ведь он сделал ставку на Армению, тиражируя откровенную ложь и всячески пытаясь противодействовать победе Азербайджана в 44-дневной войне. Это он пытался добиться осуждения нашей страны за блестяще проведенную антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе, в результате которой была полностью восстановлена территориальная целостность Азербайджана.

Это он проводит политику по оказанию стране, которая почти тридцать лет держала чужие земли под оккупацией финансовую и военную поддержку, по сути поощряя армянский "реваншизм". Это он давит на официальный Ереван, срывая переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией. Такого рода действия официального Парижа и есть демонстрация истинного лица Франции.

Это лицо, мягко говоря, уродливо. Но, как и в случае с отрицанием позора на нынешней Олимпиаде, Макрон отрицает свое личное фиаско и в вопросе провала политики Франции в нашем регионе. Он гордится тем, что является позором. И проблема Франции в том, что позоры эти, геополитические и спортивные, останутся в истории этой страны и после того, как с позором с политической арены уйдет Эммануэль Макрон.