Традиционный французский аморализм: о языках сторонников карабахской хунты

Автор: Акпер Гасанов

"Использование государственного флага Новой Каледонии наряду с флагом Франции в официальных документах запрещено".

Как сообщает местная пресса, решение об этом вынес административный суд Нумеа. Согласно документу, флаг также не может быть изображен на административных зданиях, а также на водительских правах. Совершенно очевидно, что суд Нумеа принял то решение, которое ему приказали принять в Париже.

Налицо - очередной факт подавления со стороны Франции своей колонии.

Напомню, что до 2010 года государственным флагом Новой Каледонии считался флаг Франции, которая объявила острова своим заморским владением в середине XIX века. Но 17 июля 2010 года статус официального флага Новой Каледонии получил флаг канакского социалистического национального фронта освобождения (КСНФО), принятый 1 декабря 1984 года, который до этого был неофициальным. С тех пор он использовался наравне с флагом Франции для всех целей на суше и на воде.

И вот - новый поворот, доказывающий склонность официального Парижа к жестокому подавлению прав жителей своих колоний. Безусловно, что само наличие у Франции колоний является самым ярким доказательством того, что эта страна не имеет морального права читать кому-то мораль о демократии. Тем более, что ее жители криком кричат о праве на свободу. Так было и на состоявшемся недавно в Баку первом съезде с участием лидеров более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма.

Съезд был организован Народным союзом освобождения Гваделупы и при поддержке Бакинской инициативной группы (БИГ), которая, напомню, была создана участниками конференции "На пути к полной ликвидации колониализма" 6 июля 2023 года в Баку в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

Бакинская инициативная группа уже год поддерживает справедливую борьбу за свободу народов, страдающих от колониализма. В связи с этим БИГ уже организовала до 15 международных конференций. Четыре из них были организованы в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене, один в Стамбуле, а остальные в Баку. И все это вызвало настоящую истерику со стороны официального Парижа, а также со стороны подручных им СМИ.

Но их истерика была показателем их слабости. В Баку продолжают предоставлять трибуну угнетенным жителям французских колоний.

"Франция должна создать все условия, чтобы представители каждого народа могли пользоваться своими правами", - заявил министр иностранных дел Новой Каледонии Микаэль Форрест, выступая в Баку.

Как видим, ничего подобного не произошло. Наоборот, мы видим новый виток давления на жителей Новой Каледонии, которым запретили использовать их флаг.

Кстати, в связи с этим уместно будет напомнить про вопрос, который был задан представителем Французской Полинезии в ООН Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в ходе Второго Шушинского глобального медиафорума.

"Действия Франции неприемлемы, отвратительны и должны быть остановлены. У них нет права контролировать права людей, которые живут более чем в 10 000 километрах от их территории и которых они унижают, ассимилируют и убивают. Во время недавних событий в Новой Каледонии погибли семь человек. Ответственность за это лежит на правительстве Франции и ее президенте", - заявил глава нашего государства.

Но это было не все.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что наша страна продолжит поддерживать все народы, страдающие от колониализма, насколько это в наших силах, всеми нашими ресурсами и, конечно, посредством Бакинской инициативной группы. В итоге принято решение, что БИГ будет помогать семьям арестованных и ставших политзаключенными в ходе недавних беспорядков в Новой Каледонии.

Кроме того, по его еже словам, БИГ будет выдавать стипендии студентам из колонизированных территорий, обучающимся в азербайджанских вузах. Это - правильные шаги, которые позволят жителям французских колоний понимать, что им есть где возвысить свой голос свободы. Кроме того, у данной истории есть и очень важный аспект. Перед нами очередной пример поразительного французского лицемерия.

Мы же помним, как поддерживала Франция армянский сепаратизм на временно оккупированных территориях Азербайджана. Мы помним, как кандидаты в президенты Франции и прочие политики из этой страны совершали вояжи в гости к лидерам карабахской хунты. Мы помним, как французские города заключали договора о побратимстве со временно оккупированных Арменией азербайджанскими городами. Мы помним и то, что Сенат Франции признал "независимость" армянского мифа под названием "арцах".

И вот, эти же самые персонажи, которые орали о праве наций на самоопределение, засунули свои языки очень глубоко, когда свободы требуют жители французских колоний. Более того, Франция направляет против них армию. Франция их убивает, а также лишает того, что священно для жителей той же Новой Каледонии. Аморализм и пресловутые "двойные стандарты"? Да, во всю ширь и высь.