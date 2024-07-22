На манеже - все те же: Newsweek ласкает армянские уши

Автор: Акпер Гасанов

Это просто поразительно. Только что завершился Второй Шушинский глобальный медиафорум, темой которого было "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией". Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал массу исчерпывающих ответов, рассказав о случаях, когда наша страна сталкивалась с примерами тиражирования наглой, беззастенчивой лжи в свой адрес. И вот, мы снова видим пример ложных нарративов об Азербайджане, распространяемых вроде бы солидным зарубежным изданием.

Им снова оказался американский новостной журнал Newsweek. Да, тот самый, который совсем недавно не побрезговал опубликовать "статью" одного из рупоров карабахской хунты Артака Бегларяна. И тот самый, в котором решение о проведении в Азербайджане COP29 было названо "недальновидным, сбивающим с толку и опасным". Как видим, у этого издания - явно антиазербайджанская настроенность. Кем она подогревается или финансируется? Ответ на этот вопрос будет получен. Но уже сейчас можно говорить о том, что многолетнее издание "испортило себе некролог".

В тот самый момент, когда прозвучали выстрелы в экс-президента США и фаворита нынешней президентской гонки Дональда Трампа, когда действующий глава Белого Дома Джо Байден подал в отставку и во всем мире констатируют резкое ослабление влияния Соединенных Штатов, американский журнал не нашел для себя занятия более приемлемого, что распространение очередной дезинформации об Азербайджане.

"В сентябре прошлого года азербайджанские силы атаковали Нагорный Карабах, и в течение нескольких дней все 120 000 этнических армян покинули свою исконную родину, большинство из которых стали беженцами в Армении", - публикует Newsweek привычный армянский лживый нарратив.

Он настолько чудовищно примитивен, что даже как-то поражаешься готовности американского журнала публиковать такое.

Какие "азербайджанские силы", какой "Нагорный Карабах", какая "исконно армянская земля"? Правда состоит в том, что это армянские незаконные формирования и ВС Армении участвовали в оккупации 20% территории Азербайджана. Это они совершили этнические чистки в отношении мирного азербайджанского населения в ходе Первой Карабахской Войны. Это они участвовали в Геноциде против мирного азербайджанского населения в Ходжалы.

Это они не выводились со временно оккупированных территорий Азербайджана, вопреки требованиям, содержащимся в резолюциях Совбеза и Генассамблеи ООН. Но в Newsweek не было ни строчки на сей счет. Там предпочли проигнорировать тот факт, что США всегда признавали территориальную целостность Азербайджана и поэтому строки про "исконно армянскую землю" - это игнорирование позиции официального Вашингтона.

В Newsweek умудрились обвинить Азербайджан в "нападении" на собственную территорию. Там проигнорировали тот факт, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз уже заявлял о то, что признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Но и это еще было не все. Американское издание предпочло скрывать неудобную правду о жизни карабахских армян в Армении.

А тем временем, по состоянию на 1 июня 17 743 армянина, незаконно проживавших в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, покинули Армению воздушным и наземным транспортом, и лишь 7 435 вернулись обратно. Иными словами, по состоянию на 1 июня 10 308 карабахских армян покинули Армению и не вернулись. Так что, как видим, карабахским армянам, незаконно проживавшим на наших временно оккупированных землях, очень неуютно в Армении.

Конечно же и об этом Newsweek не написал. При этом, там предпочитают выливать на своих читателей ушаты мечтаний представителей мирового армянства. В частности, речь идет о мечтах по поводу того, что будут введене "целевые санкции в отношении отраслей, которые жизненно важны для экономики Азербайджана, таких как нефтегазовый сектор". Кроме того, размечтались в Newsweek, "следует поощрять международный бизнес к выводу активов из Азербайджана".

Понятное дело, что американских армян, среди которых немало состоятельных персон, способных скупить весь тираж данного журнала, такие потоки примитивной лжи могут привести в экстаз. Но у тех, кто готов собой торговать, и репутация соответствующая. Но, судя по всему, мы уже живем в период, когда даже солидные мировые СМИ считают возможны распространение примитивной лжи и торговлю принципами. Жаль, очень жаль.