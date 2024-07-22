Безграничное лицемерие в отношении Азербайджана: вчера, сегодня, завтра

Автор: Акпер Гасанов

Начну с новости, которая не имеет прямого отношения ко II Шушинскому глобальному медиафоруму. Как сообщают армянские СМИ, среди вопросов повестки дня заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза, которое состоится 22 июля, будут те, что связанные с выделением Армении 10 миллионов евро из Европейского фонда мира и диалогом по либерализации визового режима с Арменией.

Подчеркивается, что помощь, которую окажет Европейский фонд мира, будет направлена на укрепление обороноспособности Армении. Тут имеет смысл напомнить, что ранее Венгрия наложила вето на проект, потребовав, чтобы Азербайджан также получил помощь от Фонда мира ЕС. По данным источников "Азатутюн", это предложение Будапешта не было принято, а для выхода из тупика был выбран компромиссный вариант: деньги Баку будут выделены не из этого фонда, а отдельно на работы по разминированию.

А теперь, давайте оценим аморализм сложившейся ситуации. Итак, принято решение выделить одинаковые средства и стране-оккупанту и стране-жертве оккупации. При этом, деньги стране-оккупанту выделяются на "укрепление обороноспособности", то есть на армию. На ту самую, которая более четверти века держала под оккупацией 20% территории Азербайджана, игнорируя резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Тогда как Азербайджану выделяют, со скрежетом и явно скрепя сердцем, на разминирование наших территорий. Выделяют жалкие 10 миллионов евро. И это при том, что Азербайджан входит в число самых загрязненных минами стран мира. По подсчетам международных экспертов, Азербайджану необходимо около 30 лет и $25 млрд для решения вопроса разминирования территорий. Это, особо подчеркиваю, только на разминирование освобожденных территорий.

Тех самых, где мины установили армянские военнослужащие, на улучшение обороноспособности которых выделяются средства из Европейского фонда мира. А ведь Азербайджану нужны миллиарды долларов на ликвидацию последствий армянской оккупации. Один только Агдам, превращенный армянскими оккупантами в "Кавказскую Хиросиму" чего стоит! В Армении нет никаких разрушений, в результате Первой Карабахской Войны и в результате 44-дневной войны.

Нет потому, что обе эти войны велись на территории Азербайджана. При этом, именно нашу страну, на протяжении всего этого длительного периода обвиняли и обвиняют в "преступлениях". Нашу страну очерняют, при этом обеляя Армению. И происходит это через безостановочное тиражирование дезинформации, фейковых новостей, сокрытия реальности манипуляции, коими грешат и не каются за содеянное очень многие зарубежные политики и СМИ. Как все это называется? Лицемерием.

И тут я хочу напомнить про вопрос, который был задан Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву на II Шушинском глобальном медиафоруме. Его задал профессор Пауло Либл фон Ширак из Университета Бэй Атлантик Вашингтона. "Вы добываете нефть, из Вашей страны в Италию протянулся трубопровод. В чем с этой точки зрения заключается Ваш посыл, связанный с жизнью в гибридной атмосфере, - то есть использовать виды полезных ископаемых, в то же время обеспечить внимание возобновляемой энергии?", спросил он.

"Если мой посыл можно выразить коротким предложением, то это было бы: "Прекратите лицемерие"", - ответил глава нашего государства. Он сделал поистине сенсационное и очень громкое заявление о том, что Европа просит Азербайджан увеличить добычу и транспортировать газ в Европу, так как она серьезно нуждается в нем. а с другой стороны, они это не финансируют.

"Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) полностью прекратил финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) почти полностью прекратил финансирование таких проектов. Южный газовый коридор, представляющий собой интегрированную систему трубопроводов протяженностью 3500 км, полностью заполнен. Он работает на 100 процентов мощности. Со стороны европейских стран существует большой спрос на дополнительный газ. Буквально пару дней назад мы подписали соглашение с компанией из Словении, которая, вероятно, станет девятым партнером Азербайджана, то есть потребителем. Но европейские финансовые институты прекратили финансирование. И они хотят, чтобы мы расширили Южный газовый коридор - TANAP - с 16 до 32 миллиардов кубометров и Трансадриатический трубопровод с 10 до 20 миллиардов кубометров, то есть чтобы инвестировали миллиарды долларов", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он напомнил о том, что до сих пор не окупились затраты нашей страны на проект под названием Южный газовый коридор.

"Все, что мы зарабатываем от продажи газа, идет на финансирование, я имею в виду, на погашение долгов. Они хотят, чтобы мы вложили дополнительные миллиарды, в то время как в ЕС говорят, что через 10 лет или может даже меньше газ им будет не нужен. То есть мы должны быть сумасшедшими, чтобы инвестировать миллиарды в то, что им не понадобится, а потом они смотрят нам в глаза и говорят: "Где наш газ?"", заявил глава нашего государства.

Пишет ли об этом западная пресса? Нет. Ей не велено затрагивать эту тему. Но ей приказано очернять Азербайджан, тиражируя фейковые новости о нашей стране. Совпадение? Нет. На Западе всегда использовали прессу для очернения Азербайджана, в том числе и для давления по вопросам, представляющим для стран ЕС меркантильный интерес. Это такая давняя, неистребимая традиция, у которой есть множество корней.

И которая приводит, в конечном итоге, к ситуации, когда Армении, которая более четверти века держала 20% территории Азербайджана под оккупации оказывают политическую, военную, информационную поддержку. При этом на Азербайджан, который на свои средства вынужден восстанавливать освобожденные от армянской оккупации территории, выливают один ушат грязи за другим. Да, мы справимся с этим. Как справились с решением такой исторически важной задачей, как полное восстановление территориальной целостности Азербайджана. Но лицемерие тех, кто подыгрывал, подыгрывает и будет далее подыгрывать Армении - поистине безгранично.