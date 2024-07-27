Олимпийский позор макроновской Франции: от Берлина -1936 до Парижа-2024

Автор: Акпер Гасанов

Начну с напоминания о том, что Пьер де Фреди, барон де Кубертен, которому мир обязан возрождением современного олимпийского движения, был французом. Как справедливо заметил однажды Фидель Кастро, в успехе реализации замысла Кубертена по проведению Игр "самым главным фактором явились глубина и благородство его идей, заслуживших поддержку народов мира".

Увы, наблюдая за тем, во что президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго и вся команда работавшая над подготовкой к нынешней Летней Олимпиаде превратили детище барона де Кубертена, остается только развести руками. Впрочем, и сам барон позже умудрился покрыть свое имя несмываемым позором. Произошло это на Летней Олимпиаде 1936 года в Берлине, которую Адольф Гитлер изначально планировал превратить в "торжество идеи превосходства арийской расы".

В августе 1935 года барон, к том времени ушедший в отставку с поста Почетного президента МОК, был приглашен в Рейх для личного ознакомления с состоянием германской физической культуры и массового спорта и ходом подготовки к Играм. И что вы думаете? Он был настолько очарован увиденным, что собирался завещать нацистской Германии права на свои книги (более 12 тыс. страниц текста) и выступил с яркой речью по государственному радио Германии, в которой, в частности, назвал Гитлера "одним из лучших творческих духов нашей эпохи".

Да, история современных Олимпийских Игр полна поистине позорных, омерзительных страниц. Но действующий президент Франции Эммануэль Макрон явно рассчитывал на то, что ему будут петь дифирамбы. Перед нынешней Олимпиадой, в ходе нее и по ее завершении. Но, как показывает практика, планы месье Эммануэль никогда не реализовываются. Вот и на сей раз то, что планировалось, как его политический триумф, обернулось настоящим фиаско.

И дело не только в том, что спортсмены-олимпийцы пребывают в шоке от кроватей из картона, от несвоевременного и недостаточного питания, от хаоса и кошмара, что мешают им сконцентрироваться на выступлениях, но являются показателем уровня способности французской власти на всех уровнях проводить столь масштабное мероприятие. Дело еще и в присутствие на церемонии трансвеститов, которые выдавали себя за Иисуса Христа и его учеников на "Тайной вечере"".

Это было тем, что оказалось слишком даже для Франции, где любовники короля и королевы оказывали важнейшее влияние на ход ее истории. Макрон, который любит фотографироваться с представителями сексуальных меньшинств и который был покровителем всей этой адской вакханалии, настроил против себя огромное число христианских стран. После случившегося на церемонии открытия нынешней Летней Олимпиады вполне уместно рассматривать вопрос замены государственного флага Франции с известного, трехцветного на многоцветный флаг ЛГБТ.

Да и словосочетание "галльский петух", после увиденного на церемонии открытия парижской Олимпиады, звучит не только, как символ Франции. При этом вспоминается, что УЕФА дисквалифицировал на два матча защитника сборной Турции Мериха Демирала за жест "Бозгурд", показанный в матче чемпионата Европы. Это было откровенно провокационное, политизированное решение УЕФА. Так или иначе , но оно было принято. А кто сейчас накажет Францию, как страну организатора нынешней Олимпиады за весь тот аморализм, коим пронизано нынешнее спортивное, казалось бы, мероприятие?!

А будет ли наказан телеканал France 2 , ведущие которого допустили провокационные заявления в адрес азербайджанских спортсменов? "Армения, наши армянские друзья; страна, исторически близкая сердцу французов... Это был знаменательный год для армянского народа в связи с падением Нагорного Карабаха, нападением азербайджанской армии...", произнес ведущий данного телеканала, при виде армянских олимпийцев.

Безусловно этот месье вправе доказывать свою любовь к армянам в любой традиционной или нетрадиционной форме. Но не в прямом эфире церемонии открытия Олимпиады и не тиражируя провокацию и ложь в адрес Азербайджана. Но, именно благодаря этому его провокационным заявлению стало очевидно, что тексты для французских тележурналистов тоже пишутся на Елисейских полях. Да, горечь Макрона в связи историческими победами Азербайджана над армянским сепаратизмом стала настолько навязчивой, что приобрела форму "темников", рассылаемых французским телеканалам для озвучивания. И я даже не знаю, на какую еще низость и подлость должен пойти президент Франции, чтобы опустить планку своего личного позора еще ниже?! Сомневаюсь , что даже его бег нагишом по бульвару Сен-Мишель будет выглядеть более шокирующим, чем все, что уже произошло на нынешней Олимпиаде.