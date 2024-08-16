Ереванское рандеву Никола и Эммануэля: лузер едет к лузеру

Автор: Акпер Гасанов

Президент Франции Эмманюэль Макрон 21 сентября посетит Армению. Об этом сообщает армянская газета "Жоховурд" со ссылкой на армянскую общину Франции. Получается, что президент Франции рассказывает о своих планируемых зарубежных поездках армянской общине Франции? Бред, конечно. Но именно так все вытекает из сообщения армянского издания.

Дальше больше. Утверждается, что визит этот будет приурочен ко Дню независимости Армении. Остается теперь дождаться приезда Макрона в Ереван, чтобы увидеть, какие носки наденет к визиту французского президента премьер-министр Армении Никол Пашинян. Помнится, когда в Ереване проходил Форум Франкофонии, Никол Воваевич щеголял в носочках цвета армянского флага.

Сам надел и Макрону, а также премьер-министру Канады Трюдо, их подарил. Такое вот было, весьма специфическое проявление "патриотизма" по-пашиняновски. Впрочем, само упоминание о том, что он и Макрон будут отмечать годовщину того, чего в реальности нет, вызывает улыбку. Действительно, в ситуации, когда границы Армении с Турцией контролируют россияне, говорить о "независимости" этой страны можно только сильно упившись тутовой водкой.

Но, Пашиняну важно показать, что к нему приехал президент Франции. Никол же Эммануэля аж еще в феврале пригласил посетить Ереван. С тех пор много чего произошло. Главное же - Макрон потерпел огромное число поражений везде, где только можно. За ним окончательно закрепился статус "хромой утки" политического лузера. Причем, это признают даже те, кто еще вчера был бок о бок с месье Эммануэлем.

В частности, уходящий в отставку премьер-министр Франции Габриэль Атталь, который когда-то пользовался активной поддержкой Макрона, теперь стал его "беспощадным соперником" и представляет "самую большую угрозу" для политической карьеры главы французского государства. Европейская пресса указывает на то, что на фоне низких рейтингов Макрона и ослабления правящего альянса во Франции во время парламентских выборов, Атталю удалось "успешно заполнить вакуум власти" в стране.

Но дело, по большому счету, не в Атале. Даже Олимпиада в Париже, которую Макрон планировал использовать для самопиара, оказалась провальной. Такого количества критики в отношении страны-хозяйки Олимпиады не было слышно давно. Плюс, это еще нужно будет выяснить в будущем, сколь денег , выделенных на подготовку к Олимпиаде, было прикарманено.

Так что, "хромая утка" французской политики едет в Ереван существенно ощипанной. При этом, и у Пашиняна дела обстоят не лучшим образом. Ведь архиепископ-реваншист Баграт Србазан-Галстанян, о котором многие, в том числе и в самой Армении, стали забывать, решил ударить пешим походом по армянским городам и селам.

И вот, в ходе встречи с жителями Нубарашена он заявил, что "многие люди в государственных кругах протрезвели и присоединились к священной борьбе". То есть, даже в окружении действующего премьер-министра Армении, по словам Срзбазана, есть потенциальные предатели, готовые перейти на сторону ставленника реваншистов в одежде священнослужителя.

В этой связи интересным выглядит сообщение газеты "Грапарак". По их сведениям, у Пашиняна был жесткий разговор с окружением. Никол Воваевич заявил, что не потерпит тех, кто не способен работать. То есть, чует Пашинян, что неладное что-то творится вокруг него, опасается заговоров с непредсказуемыми последствиями. На этом фоне визит в Ереван Макрона будет для него весьма кстати.

Главный бенефициар "шашлычной революции" теперь может показать своему окружению оппонентам, что к нему друг приехал из Парижа. И это был не Ашот из армянской общины Марселя, а президент Франции. Но, вывеска тут не соответствует содержанию. В реальности, будет иметь визит одного политического лузера к другому. Какой бы рисунок не был на их носках в ходе нынешних рандеву.