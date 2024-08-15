Сколько стоят Джордж и Амаль Клуни?

Автор: Акпер Гасанов

Напомню известный анекдот. Стоит девушка, ждет автобус. К ней подходит приятный молодой человек и спрашивает:

- Девушка, вы переспите со мной за $1,000,000?

Девушка отвечает: "Да, конечно!".

После чего она слышит новый вопрос: "А за 5 долларов?".

Девушка возмущенно заявляет: "Да за кого вы меня принимаете?!".

На что молодой человек резюмирует: "За кого принимаю - понятно, осталось о цене договориться".

Анекдот этот я вспомнил в связи с новостью о том, что голливудский актер Джордж Клуни выставил себя на аукцион. Начальная цена за "интимную" ночь в обществе актера в Нью-Йорке составляла 10 000 долларов, а в настоящее время достигла 31 000 долларов. Говоря конкретнее, это благотворительная организация Charitybuzz проводит аукцион под названием "Добрый вечер с Джорджем Клуни".

Организация надеется выручить 60 000 долларов за грандиозную ночь с актером, аукцион завершится 20 августа. Победитель сможет выпить в обществе Клуни коктейль, за которым последует ужин с двумя десятками других людей. При этом, ужин состоится в 18:30 24 сентября в Нью-Йорке. То есть, после внесения средств, нужно будет ждать более месяца. Зато, будет возможность сфотографироваться с Клуни.

"Присоединяйтесь к мистеру Клуни за приватным коктейлем перед ужином, сделайте фотографии и насладитесь интимным ужином и ответами на вопросы", - говорится в пресс-релизе организации, опубликованном на Daily Mail.

Уточняется, что средства пойдут в пользу Фонда Клуни за справедливость. Подчеркивается, что этот фонд борется за справедливость в отношении нарушений прав человека по всему миру.

Красиво звучит. Почти как строчка из выступления одного из героев кинофильма "Покровские ворота" эстрадного куплетиста Аркадия Велюрова.

"За гуманизм и дело мира бесстрашно борется сатира", - декламировал Аркадий Варламович.

Своего фонда у него не было и за дело мира он предлагал бороться совершенно бескорыстно. Но то был герой советского кинофильма, а тут - реальный Клуни.

Тут вспоминается, что несколько лет назад актер поделился историей в интервью изданию The Guardian, которое он дал в преддверии выхода своей картины "Нежный бар". По словам Клуни, однажды он отказался от крупного гонорара из-за внутреннего конфликта. Мне предложили 35 миллионов долларов за один день съемок в рекламе авиакомпании, но я поговорил со своей женой Амаль, и мы решили, что оно того не стоит.

"Компания была связана со страной, которая хоть и союзник США, но к её действиям иногда возникают вопросы. В итоге я подумал, что если это отнимет у меня хоть минуту сна, то оно того не стоит",- заявил тогда Клуни. Названия авиакомпании он не называл. Как и того, когда именно ему поступило такое предложение. "Однажды" - звучит более, чем туманно.

Но, тогда ясность в историю попытался внести посол Армении в Греции Тигран Мкртчян.

"Джордж и Амаль Клуни - решительные сторонники признания "геноцида армян". Мы можем догадаться, какая авиакомпания сделала такое предложение", - изрек он, намекая на Turkish Airlines.

В свете последних расценок на Клуни, та история нуждается в новом прочтении.

Получается, что либо ранее актер безудержно врал, безбожно завышая цену на себя, либо с тех пор он невероятно девальвировал. В любом случае, забавно было бы, если в итоге кто-то из Turkish Airlines заплатил необходимую сумму за "грандиозную ночь" с Клуни. Еще более пикантно будет, если участие в этой ночи проведет Амаль Клуни, которая представляла интересы правительства Армении, как третьей стороны, на заседании высшего органа обжалования ЕСПЧ 28 января 2015 года.

В итоге, она ничем армянам не помогла. Большая Палата ЕСПЧ отвергла апелляцию Швейцарии и оставила прежнее решение неизменным. А оно сводилось к тому, что, в отличие от доказанного в правовом поле факта Холокоста, нарратив о "геноциде армян" является не историческим фактом, а мнением (впрочем, не всеобщим и далеко не единственным), по данному вопросу в академических кругах консенсус не достигнут и вряд ли будет достигнут, а любое уголовное преследование за высказывание противоположного мнения является нарушением статьи 10 Европейской конвенции по правам человека.

Так что, деньги на Амаль Клуни армяне тогда потратили зря. И вот теперь, после новости о торговле Джорджем Клуни собой, возникает резонный вопрос - сколько сейчас стоит Амаль Клуни? Учитывая сумму, которую запрашивает за ночь голливудский актер, вполне можно предположить, что ценник его супруги еще ниже. В любом случае, за кого их стоит принимать - уже понятно. Осталось о цене договориться.