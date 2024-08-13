В Баку к Бако она не хочет: похождения Аннушки Аствататурян-Теркотт

Автор: Акпер Гасанов

В то время, пока премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга продолжают усиленно крутить педали велосипеда, выкладывая все это в соцсети, активность иного рода захотела проявить уроженка Баку, позиционирующая ныне в качестве американской писательницы Анна Аствататурян-Теркотт. Она решила поведать миру о том, что происходит в освобожденном от армянской оккупации Ханкенди.

Она упорно называет Ханкенди на армянский лад "степанакертом". Вовремя куда-то убежавший, один из 26 бакинских комиссаров Степа Шаумян, вполне возможно, и шлет с того света благодарность мадам с двойной фамилией, но суть дела от этого не меняется. Нет ни одного государства в мире, которое бы признавало бред Аннушки про "степанакерт" или "арцах".

Собственно, даже новоявленный велосипедист Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Соответственно, признал он и то, что есть Ханкенди, а вовсе не то, о чем так вздыхает Аствататурян-Теркотт. Так что жду теперь, когда и эта дама оседлает велосипед, пустившись на нем вслед за армянским премьером, дабы донести до него свое возмущение случившимся.

Кстати, возмущена она в первую очередь тем, что вернувшиеся в свои дома азербайджанцы выбрасывают то, что осталось от армян, незаконно проживавших в чужом жилье, на чужой земле. Поразительная "логика" у этой дамы. Очевидно же, что владельцы квартир, после того, как оттуда квартиранты, проводят генеральную уборку.

Тут стоит уточнить, что квартиранты обычно проживают согласно договору об аренде, то есть законно и оплачивая свое пребывание на съемной квартире. Армяне же просто заняли чужую землю и чужое жилье. По сути, он вели себя как известные испанцам и жителям иных европейских стран "окупасы". Ну и что должны были делать азербайджанцы, спустя почти год после того, как армяне покинули Карабахский экономический регион? Понятно же, что нужна дезинфекция.

Если Аствататурян-Теркотт, при всем своем апломбе, привыкла жить в грязи, то это ее проблемы. Я лишь уточню, что армяне, выехавшие на личных авто и в автобусах из Ханкенди, забрали с собой все, что считали ценным. Ковры, хрусталь, золото, денежные средства. Никто ничего у них не отбирал. Наоборот, воду и печеньки на прощанье им раздавали азербайджанские пограничники.

Да, позже оказалось, что определенная группа карабахских армян добралась до Еревана какими-то иными тропами. Они тоже вывезли все, что сочли ценным. Включая даже оружие, сдать которое очень просит МВД Армении. Так что, совсем уж нелепы возмущения Аннушки, которая явно имитирует забывчивость. Ничего, я напомню о том, как армяне покидали Кяльбаджарский, Физулинский, Лачинский и иные освобожденные районы нашей страны по окончание 44-дневной войны.

Они вывозили с собой все, включая оконные рамы, даже унитазы. А еще, они сжигали дома. Не ими построенные, чужие. Они всего - лишь вселились туда после оккупации наших земель. А уходя из чужих домов, они их сжигали. Этому есть одно название - варварство. Но Аствататурян-Теркотт никогда не признает очевидного. Она предпочитает озвучивать мифы и штампы армянской пропаганды.

Тут важно обратить внимание на то, что сама Аннушка, покинув Баку, в Армении не задержалась. С 1992 года она проживает в США. То есть, эта дама вовремя поняла, как можно заработать на теме борьбы за права карабахских сепаратистов. Вот, она оседлала эту струю не хуже, чем Никол Пашинян и его супруга оседлали велосипед.

Ее, кстати, успели наградить за поддержку карабахской хунты. Один из лидеров и наградил - Бако Саакян, в 2013 году. Но Аннушка к нему в гости, в город детства Баку, как-то не рвется. Посылок и бандеролей Саакяну и иным бывшим лидерам карабахской хунты не шлет. Ей выгоднее действовать по иной, рабочей схеме - тиражировать антиазербайджанскую чушь, пытаясь потом извлекать из такого рода "работы" все возможные прибыли. Так что, тут все, как в известном анекдоте: "Кто вы, мадам, мы уже поняли, осталось только о цене договориться".