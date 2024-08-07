Что общего между Арменией и Вайолет Майерс?

Автор: Акпер Гасанов

Удивительное рядом. Американская звезда "кино для взрослых" Вайолет Майерс рассказала об отношении к религии. В подкасте Holly Randall Unfiltered, доступном на YouTube, она заявила, что ее воспитывали католичкой. По словам Майерс, в детстве и юности она часто ходила в церковь. Сейчас, как отметила актриса, она не считает себя религиозным человеком и не посещает церковь, однако духовный мир по-прежнему ее интересует.

Вот так вот. Перед нами пример совмещения, казалось бы, несовместимого. Но, как показывает практика, такого рода явления имеют место не только с отдельными людьми, но и с целыми странами. И Армения тут - очень яркий пример.

Читаем новость и убеждаемся в этом. Итак, Армения стала одной из стран Евразийского региона, в отношении которой одобрили максимальный объем финансирования, сообщается в докладе Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) "Суверенное финансирование в Евразийском регионе: I полугодие 2024 года". Сильно, не правда ли? Сейчас будут детали.

Выясняется, что Армении одобрили кредитов на 527 млн долл. США, что превышает показатели всего прошлого года на 178,1 млн долл. США. Значительный объем финансов одобрен в сфере транспорта, вопросов государственного управления и экономической политики. Кроме того сообщается, что ЕФСР в первом полугодии одобрил предоставление Армении финансирования на поддержку экономических преобразований в объеме 100 млн долл. США.

Средства будут направлены на поддержку бюджета в 2024 году и предоставляются по итогу реализации Программы реформ правительства Армении. То есть, по сути, кредиты Армения брала практически на все. Брало его то самое правительство Армении, во главе которого стоит не только новоявленный активный велосипедист, но и изображающий какие-то поползновения в сторону Запада Никол Пашинян.

Как ту не вспомнить о том, что Евросоюз намерен выделить Армении €270 млн в грантах в течение четырех ближайших лет. Прекрасно помню, что об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам состоявшейся в апреле трехсторонней встречи ЕС, США и Армении в Брюсселе.

"Мы предоставим €270 млн в следующие четыре года в форме грантов", - сказала она тогда, подчеркнув, что ЕС намерен сделать Армению более устойчивой.

Особой экономической устойчивостью Армения не обладает и поныне. По данным Статистического комитета Армении, по состоянию на 30 июня 2024 года общий государственный долг страны составил 12,1 миллиарда долларов США. Только за июнь общий объем госдолга увеличился на 54,4 миллиона долларов. И это при том, что высасывает средства Армения отовсюду, откуда только может.

Тут нельзя без иронии вспомнить слова фон дер Ляйен про готовность ЕС "стоять рядом с Арменией и определить видение будущего нашего партнерства". Партнеров у Армении, как видим не меньше, чем у Вайолет Майерс. И эта дама специфической профессии и Армения готовы совмещать, казалось бы, не совместимой, имея при этом выражение лица абсолютно невозмутимое.

Да, Армения ведь трещит на каждом углу о том, что она "замораживает" отношения со странами-членами ОДКБ. Она ведь пытается во всех своих бедах обвинять Россию. Она ведь жаждет дефилировать по всему Южному Кавказу, демонстрируя свой "островок демократии". При этом, российская военная база все еще находится в Гюмри, а границы РА с Турцией и Ираном все еще охраняют россияне.

Ну вот, как видим, еще и в ЕФСР Армении отсыпали кредитов более, чем на полмиллиарда долларов. Как тут не вспомнить поговорку, про то, что "как сахар в чашку, так два куска"? Впрочем, вряд ли стоит удивляться такому поведению Армении. Наоборот, поразительно, что она еще у Эквадора или Кубы в кредит денег не попросила. Впрочем, и без того, все выглядит не менее шокирующе, чем рассуждения порноактрисы о ее религиозности.