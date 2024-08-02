Групповое, пешее эротическое путешествие мирового армянства: рекомендовано многими

Автор: Акпер Гасанов

Мировое армянство снова услышало совсем не то, на что расчитывало. "В контексте более широкой ситуации на Южном Кавказе госсекретарь и департамент продолжают активно заниматься вопросом армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане", об этом на брифинге заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель. По сути, он озвучил банальные призывы общего характера, не более того.

"У меня нет для вас никаких новостей, касающихся этого процесса. Когда речь заходит о задержанных, мы четко и последовательно заявляем, что любая страна должна относиться ко всем задержанным гуманно и в соответствии с международным правом, а также уважать права человека задержанных, и это по-прежнему справедливо и в данном случае", - сказал Патель. Сразу отметим, что Азербайджан придерживается всего этого.

Все находящиеся в нашей стране члены карабахской хунты содержатся в условиях, соответствующих с международным правом. Их кормят, поят, выгуливают, дают возможность пользоваться библиотекой, знакомиться с прессой, общаться с родными и близкими по телефону. Да, в Баку международное право чтут. Не чли его в Армении. Причем, на протяжении более четверти века.

Армения держала под оккупацией 20% территории нашей страны, игнорируя четыре резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Но никаких санкций против нее введено не было. В том числе и со стороны США. И если Ведант Патель решил об этом не упоминать, то мы обо всем этом помним. Поэтому и считаем не уместной любую попытку менторского тона по отношению к нашей стране со стороны США.

Кстати, пресс-секретаря Госдепа ляпнул глупость, назвав членов карабахской хунты, которые ждут справедливого суда над собой в Баку, "армянскими военнопленными". Это сепаратисты, это те, кто участвовал в большом числе преступлений против нашей страны и нашего народа. Доказательств всего этого существует много. И все они будут озвучены в ходе судебных процессов, оказывать влияние на которые не получится ни у кого.

Понятно, что не только по этой причине реальная цена заявлений Веданта Пателя не высока. Совсем уже скоро в США состоятся президентские выборы, которые приведут к смене руководства Госдепа, а возможно, в случае победы Дональда Трампа, к кардинальной смене всего внешнеполитического курса Соединенных Штатов. Так что, любые нынешние заявления пресс-секретаря Госдепа - не более, чем сотрясание воздуха.

При этом нужно указать и на то, что американская политика просто кишит поистине аморальными персонажами, которые готовы врать, лицемерить, требовать освобождения сепаратистов и военных преступников. Одой из них является американская конгрессмен Дина Титус. Она заявила, что "Азербайджан продолжает удерживать и пытать 90 военнопленных". Одного этого предложения достаточно, чтобы понять, что у дамы из американского Конгресса- галлюцинация.

Ведь, указанная ему цифра- плод фантазии армянской пропаганды. Азербайджан подтверждает, что справедливого суда над собой ожидает всего 33 члена карабахской хунты. Так что, как говорят в Одессе, мы не на Привозе. Обсчет и обвес тут не пройдет. Как не пройдет попытка действовать нахрапом и требовать от нашей страны освобождения Рубена Варданяна, Бако Саакяна, Аркаши Гукасяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Давида Манукяна, Араика Арутюняна и Левона Мнацаканяна.

Какие бы, особо замечу, персонажи не пытались впрягаться в это дело. Это я к тому, что недавно письмо главе Международного Олимпийского Комитета Томасу Баху написал глава НОК Армении Гагик Царукян, которого в Армении все прекрасно знают по кличке "Тупой Гагик". Царукян в советское время он был признан виновным в совершении таких преступлений, как изнасилование, совершённое группой лиц, и грабёж, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с насилием не опасным для жизни и здоровья потерпевшего.

Так вот этот персонаж, который умудрился стать в современной Армении олигархом, руководителем партии и главой НОК, тоже требовал освобождения лидеров карабахской хунты. В ответ Томас Бах написал ему, что он занимается развитием олимпийского движения, а вовсе не защитой членов карабахской хунты. Это так, если вкратце изложить суть ответа главы МОК "Тупому Гаго". Которому еще предстоит объяснить суть ответа Баха. Он такой же, как и озвученный Ведантом Пателем. По сути, это предложение мировому армянству совершить групповое, пешее эротическое путешествие, не отвлекая занятых людей своими провокационными просьбами.