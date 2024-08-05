Нужно было помалкивать: о чем сожалеет Никол Пашинян

Автор: Акпер Гасанов

Наверняка, премьер-министр Армении Никол Пашинян отдал бы все, дабы вырезать из истории события пятилетней давности. Да, ровно пять лет назад, 5 августа 2019 года, он ляпнул то, что сделало неизбежной новую, большую азербайджано-армянскую войну, а вместе с ней и разгромное военно-политическое поражение страны, у руля которой оказался этот персонаж.

В этот день в тогда ещё оккупированном Ханкенди стартовали "Панармянские игры". Что это такое? Это традиционная армянская профанация. Официально она называется соревнованиями, в которых участвуют спортсмены-армяне всего мира. Впервые это общеармянское шоу состоялось в 1999 году. Его целью является объединение армян из разных стран посредством спорта, укрепление связей между Арменией и армянской диаспорой. В общем, имеет место реализовать в жизни лозунг: "армяне всех стран, объединяйтесь".

Ясное дело, что тогда Пашинян счел для себя политически выгодным устраивать это спортивно-политическое, пропагандистское шоу во временно оккупированном Ханкенди. Многие из нынешних сидельцев бакинского СИЗО, из числа бывших руководителей карабахской хунты, пять лет назад чувствовали себя небожителями. Они активно участвовали в организации этой армянской провокации.

Сейчас они тоже, наверняка, кроют Пашиняна и судьбу на чем свет стоит. О том, что они сами себе выбрали такую судьбу, главари хунты явно не помышляют. Им проще сделать из Пашиняна "козла отпущения". Мысленно, естественно, сделать. И надо признать, что Никол Воваевич это заслужил. Это ведь он ляпнул то, за что ныне, наверняка, готов отрезать собственный язык.

"Карабах - это Армения и точка", - завопил он тогда, выступая в Ханкенди.

Кричали тогда армянские мужчины и женщины "ура" и в воздух чепчики бросали. О том, что за каждое провокационное заявление и действие придется отвечать коллективно, они тогда не задумывались. И это была их роковая ошибка. Что и подтвердил дальнейший ход времени, развитие событий.

Напомню, что в октябре 2019 года состоялся визит в Сочи Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В рамках визита глава нашего государства выступил на очередном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Это было очередное блестящее выступление главы нашего государства, который говоря об армяно-азербайджанском конфликте, довел до внимания участников форума результаты агрессивной политики Армении, невыполнение более 25 лет четырех резолюций Совета Безопасности ООН по урегулированию конфликта и другие важные моменты.

Подчеркнув лживость заявления премьер-министра Армении о том, что "Карабах - часть Армении и точка", Президент Ильхам Алиев сказал: "Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак".

Это было заявление политического деятеля мирового уровня, который всегда отвечал за свои слова.

Замечу, к слову, что Пашинян, предчувствовавший неизбежную расплату за сделанное в Ханкенди провокационное заявление, в июле 2020 года предпринял очередную провокацию, но уже военную. По его приказу в товузском направлении армянские войска совершили действия, которые, по планам руководства Армении, должны были привести к войне, в которую вынуждена будет вовлечена ОДКБ. Этого, как известно, не произошло.

А произошел полный, тотальный, унизительный разгром армянской армии, в ходе которого свыше 12.000 военнослужащих армии страны-оккупанта стали дезертирами, сбежали с поля боя. Да, 44-дневная война привела к краху огромного числа общеармянских мифов. В первую очередь, мифа о "непобедимости" армянской армии. Но главное - по итогу 44-дневной войны от армянских оккупантов были очищены наши земли. Флаг Азербайджана взвился над великой Шушой.

А Пашинян, унизительно и трусливо спрятавшись в момент подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, официально признал свое военно-политическое фиаско, за которое головой, в прямом смысле слова, пришлось расплачиваться Арарату Мирзояну - ему наваляли армяне, жаждавшие сведения счетов со своей властью, что называется, по горячим следам.

Пашинян экзекуции тогда избежал, предусмотрительно схоронившись где-то на время, когда гнев армянского общества чуть остынет. Но он с тех пор регулярно повторяет, что признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

То есть, он признает правоту фразы Президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак".

Вот так произошел процесс перевоспитания премьер-министра Армении. В случае, если понадобится, данный процесс может быть повторен.