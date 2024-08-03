Фактор Личности: Президент Ильхам Алиев - автор исторических побед Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Профессиональная азербайджанская армия способна выполнить любые поручения Верховного главнокомандующего. Об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, выступив на сегодняшнем заседании коллегии министерства. Министр напомнил высказывание главы государства о том, что какой бы силой ни обладало государство, сколько бы оружия ни имело, как бы правильно ни планировались военные операции, победу одерживают солдаты и офицеры с оружием в руках.

В этой связи я хочу вспомнить слова, сказанные Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым в освобожденном от карабахской хунты Ханкенди, на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы. "За сорок четыре дня азербайджанские солдаты и офицеры, победив врага на поле боя и освободив наши города и села, проявили истинный героизм. Каждый день мы шли вперед и ни дня не сделали шагу назад", заявил тогда глава государства.

Подчеркнув, что вражеская армия, увидев профессионализм, самоотверженность Вооруженных сил Азербайджана, все больше паниковала, что, по их собственному признанию, во время 44-дневной войны в армии Армении было более 12 тысяч дезертиров, глава государства отметил: "Ни один военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана не покинул поле боя. Это еще раз продемонстрировало всему миру несгибаемый дух азербайджанского народа и его высокие нравственные качества", заявил тогда Президент Азербайджана.

В своих иных речах он всегда особо подчеркивал героизм азербайджанских военнослужащих, самоотверженность и патриотизм всех граждан нашей страны, вне зависимости от национальности. При этом, никогда он не выпячивал собственную роль в достижении этих, поистине исторических побед. А ведь эта роль огромна. Вспомним, в этой связи слова Президента Азербайджана, сказанные на Втором Шушинском Глобальном медиа-форуме.

"Знаете, когда Советский Союз распался, на Западе, а также во многих постсоветских республиках сложилось мнение, что единственный способ двигаться вперед и выжить - это делать то, что говорят "большие парни". Мы выбрали другой путь", напомнил глава государства. Это был путь, полный вызовов и тягот, вызванных неискоренимой политикой "двойных стандартов", которые существуют в мире и поныне.

Мы же все видели, что против Армении, которая почти тридцать лет держала под оккупацией 20% наших земель, так и не были введены какие-либо санкции со стороны ЕС и США. Мы помним про пресловутую 907-ую поправку, принятую против Азербайджана в год оккупации Шуши и Геноцида в Ходжалы. Мы помним, как часто на Азербайджан пытались оказывать давление до, в ходе и после 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе.

Чтобы успешно противостоять всему этому, нужна была мощная и действенная стратегия национального развития и политико-идеологическая преемственность. Данная стратегия была создана общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, которого по праву называют одним из ярчайших политических деятелей своей эпохи. И нынешний Президент Азербайджана Ильхам Алиев является блестящим последователем данной стратегии. Он довел ее до совершенства, став автором исторических побед.

Да, многие следующие поколения азербайджанцев будут с благодарностью вспоминать период президентства Ильхама Алиева, когда произошло восстановление территориальной целостности нашего государства, возвращение великой Шуши, Ханкенди, Лачина, Кяльбаджара, Физули. Когда весь мир с изумлением наблюдает за тем, сколь стремительно восстанавливаются освобожденные территории Азербайджана.

Сильная экономика, обновление и модернизация всех сфер общества, социальное обеспечение, боеспособная и способная решить все поставленные перед ней задачи армия - все это заслуги Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Именно он, сделав ставку на патриотизм и героизм азербайджанского народа, сумел одолеть такого серьезного противника, как мировое армянство. Нельзя забывать о том, что оно веками укрепляло свои связи в политических, экономических, культурных элитах самых разных стран мира. Одолеть столь влиятельного противника под силу только прекрасному стратегу и тактику большой геополитической игры.

Президент Азербайджана является именно таким стратегом и тактиком. Итогом его усилий по укреплению нашего государства является бесспорный статус ведущего государства Южного Кавказа, который закрепился за Азербайджаном. Наша страна инициировала и реализовала огромное количество транспортных и нефтегазовых проектов, которые приносят пользу большому числу стран Европы и Азии.

Вот, к примеру, с 1 августа этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставки газа в Словению. "Благодаря этому мы буквально спасли и безопасно снабдили Словению природным газом предстоящей зимой", - заявил министр окружающей среды, климата и энергетики Словении Боян Кумер. С глубочайшим уважением и благодарностью к Азербайджану и к Президенту нашей страны Ильхаму Алиеву не раз выступали президенты и премьер-министры самых разных европейских стран.

Огромен авторитет Азербайджана и в мусульманском, а также в тюркском мире. Все это также является итогом блестяще реализованной стратегии, которая привела Азербайджан к великим победам на поле боя. Азербайджан обладает уникальным статусом поистине независимого и сильного игрока на мировой политической арене. Именно поэтому даже ведущие мировые державы не способны оказывать давление на официальный Баку. Они знают, что во главе Азербайджана стоит блестящий стратег и тактик большой политической игры Ильхам Алиев. Который является автором Побед в четырехдневной апрельской войне 2016 года, 44-дневной войне 2020 года и однодневной антитеррористической операции в сентябре прошлого года. И который приведет Азербайджан к новым победам, если определенные внешние силы спровоцируют новую войну в регионе.