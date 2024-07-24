Путь независимости и уважения для Азербайджана и путь позора и зависимости для Армении

Автор: Акпер Гасанов

Две французские мадам громко заявляют, что они вполне удовлетворены. Это депутат Европарламента Натали Луазо и бывший министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Что же довело их до удовлетворения? Решение о том, что Армения получит доступ к Европейскому фонду мира. При этом обе эти дамы, надо полагать от большого ума, радостно принялись выпячивать свое участие в данном деле.

"Я рада этому решению, за которое боролась много месяцев", - написала Луазо. "Это кульминация давней французской инициативы. Поздравляю Стефана Сежурне с достижением цели инициативы. Франция поддерживает Армению", - написала Катрин Колонна. Осталось теперь только увидеть сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона. Не всегда же ему фотографироваться на фоне трансвестита Minima Geste, который примет участие в открытии Олимпиады в Париже.

Луазо и Колонну, не говоря уже о Макроне, понять можно. Они сейчас вовсю будут надувать щеки, нахваливать самих себя за помощь "сестре Франции". Та же самая Луазо, впрочем, может быть удовлетворена не до конца. Она ведь билась в истерике и призывала ввести санкции против Азербайджана после того, как наша страна восстановила свой суверенитет и территориальную целостность.

Да, блестяще проведенная антитеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе, приведшая к разгрому всех армянских незаконных вооруженных формирований, вывода которых требовали четыре всем известные резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, вызвала настоящую истерику в рядах покровителей Армении разного пошиба.

Вопили тогда и Макрон, и Колонна. Вопили мэры различных французских городов, что заключили позорные договора о побратимстве с оккупированными на тот момент азербайджанскими городами. Вопили ангажированные французские журналисты и особенно заместитель редактора этого старейшего французского издания "Le Figaro" Жан-Кристоф Бюиссон, который весьма своеобразно понимает свободу слова и мысли.

Все они хором и сольно требовали осуждения Азербайджана за "непочтительное отношение" к армянским сепаратистам и боевикам. Поразительно, но все они с легкостью доказали лживость заявлений официального Парижа об уважении к территориальной целостности Азербайджана. Наша страна, действовавшая исключительно на своей территории, получила от них кучу необоснованных обвинений. Хотя Азербайджан действовал в строгом соответствии со Статьей 51 Устава ООН.

В любом случае, все потуги и вопли французских мадам и месье оказались напрасными. Вот именно поэтому они и пытаются придать факту выделения несчастных 10 миллионов евро из Европейского фонда мира вид чего-то едва ли не способного решить все проблемы Армении. Понятно, что перед нами дешевый фарс с участием бесталанных артистов, один из которых уходит со сцены под свист зрителей.

Понятно и другое. Армения, при всем своем показном стремлении показаться современным государством, ментально является очень отсталой страной. Она лишена слишком многих атрибутов государственности и суверенитета и шарахается от одного покровителя к другому. Еще недавно покорно игравшая роль форпоста России на Кавказе, сейчас Армения смешит всех попыткой играть роль "ориентированного на Запад" государства.

О том, что никакой роли для Европы она не играет, в Париже и Ереване стараются не вспоминать. Азербайджан же, имеющий огромное значение в вопросе обеспечения энергетической безопасности Европы, с ироничной улыбкой наблюдает за происходящим. И в этой связи напомню слова, сказанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на Втором Шушинском Глобальном медиафоруме.

"Знаете, когда Советский Союз распался, на Западе, а также во многих постсоветских республиках сложилось мнение, что единственный способ двигаться вперед и выжить - это делать то, что говорят "большие парни". Мы выбрали другой путь", - подчеркнул глава нашего государства. Это путь, принесший уважение Азербайджану во всем мире. Армения же выбрала иной путь. Это путь страны, которую задешево покупают сменяющие друг друга покровители этой страны. Отношение к такой стране в мире соответствующее.