Армения не хочет мира: очевидное признал Папоян

Автор: Акпер Гасанов



Армения не намерена менять Конституцию по требованию азербайджанской стороны, заявил в беседе с журналистами 8 августа министр экономики Армении Геворк Папоян.

"Республика Армения может изменить свою Конституцию по решению граждан страны. Армения не будет менять свою Конституцию по требованию какого-либо государства, менять ее или нет - это наше внутреннее дело", - добавил Папоян.

Что тут сказать? Начнем с того, что удивительным был выбор персонажа, которому было поручено сделать такого рода заявление. Понятно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой ныне усиленно крутят педали велосипеда, но есть же глава МИД Армении. Он же ничего не крутит. И он, по логике вещей, должен был заявлять о том, что озвучил в итоге министр экономики Армении.

Если так пойдет дальше, то мы можем увидеть, как глава МИД Армении будет комментировать курс драма или урожай абрикосов в соседней стране. При этом, вне зависимости от должности и имени автора указанного выше заявления, перед нами очередной пример того, что между словами представителей официального Еревана об их стремлении к подписанию мирного договора с Азербайджаном и шагами, которые армянская сторона готова сделать в этом направлении - огромная пропасть.

Собственно, это было понятно и очевидно всегда. Другое дело, что руководство Армении пыталось лавировать. Но в итоге, Никол Пашинян отказался от встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Великобритании. Напомню, что правительство Великобритании предложило эту организовать встречу в Оксфордшире. Однако армянская сторона отвергла это предложение, хотя всего четыре месяца назад канцлер ФРГ Шольц организовал аналогичную встречу в Мюнхене.

"Вопрос: если он не хочет со мной разговаривать, то о каком мирном соглашении может идти речь? Если он не хотел разговаривать с британским премьером, то зачем тогда посещал Лондон, Оксфордшир?", - задал вопросы Президент Ильхам Алиев в ходе Второго, Шушинского глобального медиа-форума. Там же глава нашего государства четко указал на условия для подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

Он заявил, что необходимы изменения в конституции Армении.

"И еще раз хочу сказать, что наши действия не являются вмешательством в их дела, отнюдь нет. В конституции Армении есть ссылки на Декларацию о независимости, которая явно представляет территориальную угрозу Азербайджану, поскольку в ней говорится об объединении так называемого Нагорного Карабаха с Арменией. То есть, пока этот пункт существует, мирное соглашение невозможно. И снова я хочу, чтобы все меня поняли правильно. Это абсолютно не является частью нашего вмешательства. Но с этим пунктом в их конституции это невозможно, потому что конституция выше любого другого документа, включая международный договор. Поэтому мы не хотим оказаться в ситуации, когда однажды они передумают, и нам снова придется делать то, что мы сделали в сентябре", - очень четко и подробно обосновал Президент Ильхам Алиев требование официального Баку.

О том, же, в интервью региональному корреспонденту "Радио Свобода" Джошуа Кучеру, поведал помощник Президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

"Мы хотим быть уверены, что мирное соглашение с Арменией сделает невозможным любой будущий возврат к реваншизму или любым территориальным претензиям к Азербайджану, свидетелями которых мы стали. Для нас неприемлемо, что Армения рассматривает мирные переговоры и окончательное подписание договора как тактику срыва, направленную на укрепление своего военного потенциала и начало этой истории заново", - поведал он.

Кстати, Э.Амирбеков в том интервью "Радио Свобода" поведал и о том, что стороны также нашли взаимоприемлемый вариант относительно дороги, соединяющей Азербайджан с Нахчыванской автономной республикой, или "Зангезурского коридора".

"Мы поняли, что не сможем заключить мирное соглашение в обозримом будущем, если оставим помимо вопроса Конституции еще одно разногласие - открытие транспортных коммуникаций. Поэтому по взаимному согласию мы решили убрать этот пункт из мирного соглашения и вернуться к нему на более позднем этапе. Когда мирное соглашение будет подписано, две делегации или две страны могут возобновить переговоры, чтобы найти приемлемую формулу для возобновления сообщения между Азербайджаном и Нахчываном", - заявил Э.Амирбеков.

То есть, официальный Баку проявляет чудеса конструктивного подхода в переговорном процессе. А что в ответ? А в ответ мы видим совершенно неконструктивные шаги с армянской стороны. По сути, официальный Ереван срывает подписание мирного соглашения с Баку, выставляя, тем самым, в совершенно нелепом свете самих себя. Потому, что совершенно неоспоримо будет то, что словам руководства Армении о стремлении к миру верить просто нельзя.

Кстати символично, что заявление о нежелании вносить изменение в конституцию Армении и, тем самым отказываться от территориальных претензий к Азербайджану прозвучало именно сегодня. Это я к тому, что 8 августа 1991 года из Армении были насильственно переселены жители села Нуведи Зангезурского махала. Таким образом, завершилась последняя депортация, начавшаяся в 1987 году, в результате которой из Армении были изгнаны 300 000 азербайджанцев.