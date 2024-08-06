Соло "отставной козы барабанщика"

Автор: Акпер Гасанов

У армянских "реваншистов" появился новый, в реальности до смешного сомнительный, повод для напоминания о себе и надувания щек. Дал его покидающий должность спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар. Он решил дать напоследок интервью армянскому сайту jam-news.net. И никто бы не стал обращать особого внимания на сам факт этого интервью, если бы Клаар там не ляпнул того, что называется простым словом чушь.

Как уже заявили в МИД Азербайджана. Клаар рассматривал в качестве особого случая вопрос о возвращении армян, которые на добровольной основе выехали из Карабахского региона Азербайджана в Армению и другие страны, где они ранее проживали, и оговаривал право возвращения азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории нынешней Армении. Армения обязана создать соответствующие условия для безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении, на родные земли, и международное сообщество должно требовать выполнения этого обязательства.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что несмотря на неоднократные призывы азербайджанской стороны к армянским жителям оставаться в своих домах и вернуться обратно, армяне не намерены возвращаться на суверенные территории Азербайджана. "В этой связи азербайджанская сторона уважает намерение вернуться в Азербайджан только тех лиц армянского происхождения, которые уважают территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Тот факт, что он (Тойво Клаар - ред.) делает такие предвзятые заявления, не относящиеся к его полномочиям, накануне своего ухода с поста, является очередным ударом по репутации организации, которую в первую очередь представляет чиновник ЕС", говорилось в заявлении МИД.

Я же добавлю, что Клаар сделал еще одно неуместное заявление. "Надеюсь, что благодаря политической воле и непрерывным усилиям Армении и Азербайджана страница вражды и насилия может окончательно быть перевернута во благо всех народов региона", изрек он. Это была попытка обелить Армению, умолчать о ее преступлениях, уравнять страну-оккупант и страну-жертву оккупации.

Клаар умолчал про Геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы, про превращение некогда цветущего Агдама в "Кавказскую Хиросиму". Он "забыл" про то, что Армения -оккупировала 20% территории Азербайджана и игнорировала четыре известные резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Он, рассуждая о "политической воле" руководства Армении, "забыл" и про то, что премьер-министр этой страны Никол Пашинян прокричал в Ханкенди свою провокационную фразу: "Карабах-это Армения и точка".

Это была фраза, которая сделала неизбежной новую войну между Арменией и Азербайджаном. А в ходе 44-дневной войны, по приказу Никола Пашиняна, по мирным азербайджанским городам были нанесены ракетные удары. По Гяндже, Барде, Мингячевиру. Были погибшие и раненые- старики, женщины и дети. А уже после окончания 44-дневной войны, после подписания Николом Пашиняном трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армения перешла к осуществлению "минного террора". Число его жертв, по последним данным, приближается к отметке в 400 человек. И вот, после всего этого, Клаар понес ахинею про "политическую волю и непрерывных усилиях Армении".

Тут уместно будет напомнить слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, адресованные Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. "Выражаю свое искреннее уважение и благодарность за ваше лидерство и преданность делу восстановления мира в Кавказском регионе. Ваши усилия вернули сотням тысяч людей драгоценный дар мирной жизни, позволив им с надеждой смотреть в будущее, полное стабильности и процветания. Ваша приверженность делу укрепления гармонии и восстановления жизней действительно заслуживает восхищения и служит маяком надежды для всего региона", заявил Орбан.

После этих слов премьер-министра Венгрии даже как-то неудобно указывать на то, что в Армении попытались воспользоваться ахинеей, озвученной Клааром. Тем более, что поиграть на кожанной свирели мелодии от Тойво решил экс-министр иностранных дел Армении Вардан Осканян. Да, тот самый, который пытался трудоустроиться у карабахской хунты, видя отсутствие предложений даже в Армении.

Восканян заочно аппелирует к Клаару, цитируя его, выставляя едва ли не персонажем, умозаключения которого хоть как-то влияют на то, что имеет место ныне между Баку и Ереваном. В итоге, Осканян договорился до поистине анекдотического утверждения. "Интервью Клаара констатирует одно - вопрос Карабаха еще не решен". Вроде бы дипломат, вроде бы претендует на статус трезво мыслящего человека, но глупость из Осканяна, как видим, так и прет.

Реальность же такова, что нигде и никогда чье-либо интервью, тем более уходящего чиновника, не способно было решать конфликт между странами. Тем более, что армяно-азербайджанский конфликт давно уже решен. Наша страна полностью восстановила свои суверенитет и территориальную целостность, а Никол Пашинян многократно уже заявлял, что Армения признает ее, включая Карабахский экономический регион и анклавы. На этом фоне, что там ляпнул Клаар, и как этим попытался воспользоваться Осканян- это их, Вардана и Тойво, интимное дело. Нам же остается только улыбаться, глядя на потуги "отставной козы барабанщика" напоминать о себе таким образом.