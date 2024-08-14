Истерика "Космоса Гего": как Степанян через спутник Азербайджан изучал

Акпер Гасанов



То, что некий Гегам Степанян, позиционирующийся как "защитник прав" карабахских сепаратистов, умеет пользоваться интернетом и ведет свой микроблог в X - это большое, личное достижение для него и предмет гордости для всех тех армян, которые покинули территории нашей страны, унося с собой даже унитазы.

В Армении, кстати, очень любят давать прозвища людям, указывая таким образом на нечто им сопутствующее. Так, бывший армянский олигарх Самвел Алексанян носил прозвище "Лфик Само" потому, что торговал когда-то женским нижним бельем и не мог правильно произнести его название. А олигарх Гагик Царукян носит прозвище "Тупой Гаго" по вполне понятной причине.

Соответственно, Гегама Степаняна вполне могут окрестить "Космос Гего". Потому, что он еще и спутниковые снимки разглядывать любит и умеет. Самое интересное, что рассматривает он почему-то азербайджанские территории. Говоря конкретнее, деревни в Гадрутстком районе нашей страны. Не знаю, зовут ли Гегама в гости, но если да, то имеет смысл проверять после его ухода, не пропало ли что-то после его ухода.

Уж больно он любит на все чужое заглядываться. А еще, он любит закатывать истерику по поводу того, что ему и его соплеменникам не принадлежит. Вот и сейчас он закатил истерику. Мол, космос-джан показал, что Азербайджан сносить все незаконные постройки, возведенные армянскими оккупантами на нашей земле. И тут я замечу, что перед нами - новая армянская забава.

С веселящей регулярностью мы читаем посты армянских дам и господ о том, что на освобожденных территориях Азербайджана производятся разного рода работы, в том числе и дезинфекционного характера. Например, в домах азербайджанцев, в которых более четверти века незаконно проживали армяне, осталось немало хлама и мусора.

Армяне уносили с собой самое ценное, не успев забрать полинялые ковры старые матрацы. Их выбрасывают на свалку. Что вы думаете? Армяне закатывают истерику, требуя от мирового сообщества осудить нашу страну. Того же прямо сейчас, не откладывая на потом, требует и "Космос Гего". Мол, посмотрите, что творится в Гадруте, ара!

О том, что его же соплеменники, покидая временно оккупированные территории Азербайджана после их освобождения в результате 44-дневной войны, сжигали дома азербайджанцев, Гегам "героически" молчит. Не выгодно ему признавать очевидное. Хотя, тут и без признаний прохиндея который не стесняется именовать себя "защитником прав" тех, кто нарушал права азербайджанцев на проживание на родной земле, предостаточно доказательств армянских преступлений.

Тут тебе и оккупация 20% территорий Азербайджана, и игнорирование четырех резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН, и Геноцид против мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Кроме того, 65 мечетей из 67 в Карабахе были разрушены, а оставшиеся использовались как стойла для свиней и коров.

Также напомню, что 60 тысяч гектаров наших лесов были уничтожены, вырублены и вывезены, почва и реки загрязнены и заражены. Армения совершила урбицид, культуроцид и экоцид на временно оккупированных территориях нашей страны. Она наносила ракетные удары по мирным азербайджанским городам в ходе 44-дневной войны. В результате чего погибли и получили ранения азербайджанские старики, женщины, дети.

Армения виновна и в осуществлении минного террора, жертвами которого, уже после окончания 44-дневной войны, стало около 400 азербайджанцев. Масштабы преступлений Еревана против нашей страны просто колоссальны. И все они известны, они доказаны. В то время как разного рода армянские прохиндеи закатывают истерику, пытаясь найти через спутниковые снимки то, что позволит им начать процесс высасывания "сенсации" из пальца.