https://news.day.az/politics/1683657.html Азербайджан наш важный стратегический партнер, а с сегодняшнего дня - и союзник - Шавкат Мирзиёев
Азербайджан наш важный стратегический партнер, а с сегодняшнего дня - и союзник - Шавкат Мирзиёев
Азербайджан наш важный стратегический партнер, а с сегодняшнего дня - и союзник.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с заявлением для прессы совместно с Президентом Ильхамом Алиевым.
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