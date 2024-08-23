Азербайджан наш важный стратегический партнер, а с сегодняшнего дня - и союзник.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с заявлением для прессы совместно с Президентом Ильхамом Алиевым.

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