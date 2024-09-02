Американо-азербайджанский молодежный форум в США

В Университете Джорджа Вашингтона, расположенном в столице США, Вашингтоне, состоялся американо-азербайджанский молодежный форум.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в форуме приняли участие обучающиеся в Университете Джорджа Вашингтона и в 21 штате и городах США азербайджанские студенты и профессора, а также азербайджанские дипломаты, работающие в Вашингтоне.

В начале мероприятия прозвучали государственные гимны Азербайджана и США, минутой молчания почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

Председатель Ассоциации азербайджанских студентов Университета Джорджа Вашингтона Кенан Мамедов, руководитель Американо-азербайджанской студенческой организации Набат Эминова и руководитель Американской федерации молодежи Лейла Асланова выступили с приветственной речью.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев в своем выступлении рассказал о деятельности комитета, реализуемых проектах, домах Азербайджана, действующих за рубежом, координационных советах, V летнем лагере диаспорской молодежи, состоявшемся в августе в Лачине. Он подчеркнул важность совместной деятельности азербайджанской молодежи и студентов, проживающих в США.

Председатель Альянса американо-азербайджанских организаций Мунаввар Вахабова и профессор Университета Джорджа Вашингтона Севиндж Мамедова в своих выступлениях подчеркнули важность форума, полезность проводимых обсуждений, отметили, что такие мероприятия будут способствовать укреплению существующих взаимоотношений между Азербайджанской Республикой и США, пожелали участникам успехов.

Рейхан Джамалова, изучающая компьютерные науки в Университете Пенсильвании, выразила удовлетворение своим участием в форуме и обменом мнениями с нашими соотечественниками, добившимися успеха в США.

Асмар Байрамова, обучающаяся в Технологическом институте Джорджии по государственной стипендии, сказала, что гордится исполнением гимна Азербайджана и тем, что наш флаг развевается в одной из самых значимых стран мира, что общение наших соотечественников на этом форуме является положительным событием.

Ульви Вердиев, занимающийся индивидуальной предпринимательской деятельностью в горнодобывающей промышленности в США, отметил, что наши соотечественники, обучающиеся и работающие в различных штатах этой страны, достойно представляют Азербайджан.

Фарид Ахундов, получивший образование в этой стране и посетивший форум в Нью-Йорке, рассказал о положительном влиянии таких форумов на будущую деятельность молодежи.

На мероприятии состоялся обмен мнениями и обсуждениями на различные темы, были продемонстрированы видеоролики, групповые презентации о работе, проделанной комитетом и нашей диаспорой.

Затем были проведены панельные дискуссии по темам "Интеграция молодежи через образование", "Новое поколение американцев азербайджанского происхождения: мой мир, моя душа, мои ожидания", "Мечтай, верь, достигни этого: единство молодежи ради перемен" и др. Также был показан видеоролик "Урок истории", посвященный шехидам и V летнему лагерю диаспорской молодежи в Лачине.

Форум продолжился художественной частью, где были представлены национальная музыка и национальные танцы.

Мероприятие завершилось вручением участникам дипломов и показом видеоклипа "Вместе".

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