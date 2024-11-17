Сейчас и в будущем: очевидные плюсы проведения в Баку СОР29

Автор: Акпер Гасанов

Меня не просто удивляют, а оскорбляют споры на тему того, можно ли считать успешным для Азербайджана проведение в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29. Потому, что ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Тут тот самый случай, когда истина настолько очевидно, что за нее стыдно.

Сомневающимся, хочу напомнить совершенно очевидные, бесспорные вещи. Вспомните, как часто мы гордились тем, что именно в столице Азербайджана снимались эпизоды из разных советских кинофильмов. До сих пор возим туристов из бывших республик СССР в Ичеришехер, чтобы показать место, где герой Андрея Миронова в фильме "Бриллиантовая рука" падает, произнося культовое "Черт побери!".

До сих же мы рассказываем о том, что в Баку снимались эпизоды из кинофильма "Человек-амфибия", "Тегеран-43" и других. И еще. Одной из архитектурных достопримечательностей Баку является расположенный рядом с Девичьей Башней дом, некогда бывший усадьбой нефтепромышленника и мецената Иса-бека Гаджинского. И именно там, в озе своего визита в советский Азербайджан, оставался президент Франции Шарль де Голль, о чем свидетельствует соответствующий барельеф на фасаде здания.

А теперь давайте обратим внимание на то, сколько президентов, премьер-министров разных стран мира прибыли в Баку на СОР29. В их числе и такие яркие политики, как Джорджа Мелони - первая в истории женщина на посту председателя Совета министров Италии. Или премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который уже играет особую роль на европейском политическом небосклоне и который еще не раз о себе заявит в будущем.

В Баку прибыл и генсек ООН Антониу Гутерриш., что также является крайне важным событием. Впервые с момента обретения Азербайджаном своей независимости, в Баку прибыл председатель правительства Королевства Испания. Эту должность занимает Педро Санчес и его приезд на СОР29 был очень важен. В Баку побывали и президенты Греции и Кипра, что также крайне важно с политической точки зрения.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кир Стармер также посетил СОР29. И это тоже - политический, имиджевый успех Азербайджана. В целом, в нашей стране побывали руководители десятков стран мира. Где, когда еще такое было? Не было такого. Причем, не только в истории нашей страны, но и в истории подавляющего большинства стран бывшего СССР.

А теперь вдумайтесь. СМИ всех стран, лидеры которых побывали на СОР29 все эти дни пишут о Баку. При этом, командированные в столицу Азербайджана зарубежные журналисты делятся фото и видео из Баку в соцсетях. Кстати, британская газета The Telegraph уже пишет, что столица Азербайджана город привлекает внимание как уникальное место для отдыха, сочетающее культурное наследие, современную архитектуру и доступные цены.

Издание отмечает, что Баку становится все более популярным среди европейских туристов благодаря своей многогранной привлекательности. И такого рода публикаций в различных мировых СМИ - огромное количество. Я же добавлю, что прибывший в Баку для участия в работе СОР29 популярный британский актер кино и телевидения Тео Джеймс также воспользовался услугами общественного транспорта. Эти кадры, как и кадры с его участием на СОР29, также облетели весь мир и сыграли на руку Азербайджану в плане его известности.

А ведь в Баку прибыл не только Тео Джеймс. В нашей столице побывал президент ФИФА Джанни Инфантино, который встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поделился в соцсетях постами о пребывании в Баку. Кроме того, в Баку прилетела и легенда мирового футбола, бразилец Роналдиньо. Он отведал азербайджанскую кухню, встретился с молодыми азербайджанскими футболистами, побывал на СОР29. И все это увидела огромная армия поклонников бразильца. Число его подписчиков в соцсетях измеряется десятками миллионов человек.

Плюс, в Баку прилетел президент испанского клуба "Барселона" Жоан Лапорта. Он посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Он же посетил в Баку парк Победы, где руководителю каталонского клуба была предоставлена подробная информация о восстановлении территориальной целостности Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Лапорта также встретился с юными азербайджанскими футболистами, посетил заведения общественного питания в нашей столице. И все это тоже увидели сотни миллионов человек во всем мире!

Безусловно, нужно поблагодарить за организацию визитов в Баку Роналдиньо и Лапорты известного азербайджанского бизнесмена и мецената Аднана Ахмедзаде, который, напомню, семейно дружит и с легендарным аргентинцем Лионелем Месси, визит которого в Баку также уже анонсирован.

А теперь представьте, что будет позже. Многие туристы из разных стран мира будут приезжать в Баку, чтобы посетить места, где пребывали Тео Джеймс, Роналдиньо, Лапорта, а также Мелони, Орбан, Эрдоган и иные политики мирового масштаба. Миллионы туристов из самых разных стран приедут в Баку в будущем благодаря публикациям, сделанным в период СОР29 в мировых СМИ.

Туристы из Объединенных Арабских Эмиратов, например, будут рады посетить отель, где оставался президент ОАЭ Шейх Мухаммед бен Заид бен Султан Аль Нахайян. Множество туристов из Индии приедут в будущем в Баку благодаря тому, что знаменитый индийский йогин Джагги Васудев, известный как Садхгуру, на своей странице в соцсети "Инстаграм" распространил очередное видео из Баку. И этот список можно удлинять и удлинять. Резюме же остается очевидным - прекрасно организованный в Баку СОР29 уже принес еще принесет огромную пользу Азербайджану со всех точек зрения.