Лицемерие - их торговый знак: фиаско очерненителей Азербайджана на примере СОР29

Автор: Акпер Гасанов



Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия Саммита лидеров СОР29 в Баку является набором аргументированных месседжей тем кругам, которые предпочли трухлявым бревном валяться на пути прогресса и решения вопросов глобальной значимости Как известно, цели, поставленные Парижским соглашением по климату, находятся под большой угрозой, а 2024 год поставит новые температурные рекорды.

"Текущая политика ведет нас к глобальному потеплению на уровне 3 градусов. Это будет катастрофой для миллиардов людей. Климатические изменения - это не проблема будущего, она существует уже сейчас. СОР29 - это возможность начать новую главу для всех, которую нельзя упустить", - заявил президент СОР29 Мухтар Бабаев на церемонии открытия конференции.

Его слова были свидетельством того, сколь значимые вопросы ныне обсуждаются в столице Азербайджана. Эта повестка была известна давно, но оказалось, что ситуативные, а порой и шкурные интересы для определенных сил стояли выше вопросов, от решения которых зависит настоящее и будущее всей нашей планеты. Они потратили время впустую. О чем и заявил глава нашего государства.

"Мое последнее послание адресовано тем кругам, которые уже почти год пропагандируют бойкот. Они используют все имеющиеся в их распоряжении средства для проведения кампании бойкота COP29 в Баку. У меня для них плохие новости: у нас зарегистрировано 72 тыс. участников из 196 стран. Среди них 80 президентов, вице-президентов и премьер-министров. Таким образом, мир собрался в Баку, и мы говорим миру: "Добро пожаловать в Азербайджан!", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Действительно, проходящая в нашей стране конференция СОР29 находится в фокусе внимания всех ведущих мировых СМИ. Соответственно , руководство Армении, которое так и не решилось выслать кого-то для отправки в Баку, по сути, выстрелило себе в ногу. Ведь, сложилась парадоксальная ситуация, при которой Армения, согласившаяся на проведение СОР29 в нашей столице и говорящая, устами своего руководства, о готовности к миру, в итоге упускает возможность реального шага в этом направлении, отказываясь от отправки в Баку своего представителя.

Налицо - еще одно доказательство лицемерия и неискренности официального Еревана. Впрочем, не только его.

"Два года назад Азербайджан и Европейская комиссия подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области энергетики. Но это была не наша идея. Это было предложение Европейской комиссии. Два года назад президент Еврокомиссии приезжала в Баку и подписала с нами этот документ. Потому что им нужен был наш газ. Они просила нас помочь", - напомнил Президент Ильхам Алиев.

В связи с этим замечу, что буквально за несколько дней до старта СОР29, пресс-секретарь Еврокомиссии сообщил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не посетит саммит по климату в Азербайджане. И это несмотря на то, что она изначально входила в число как делегатов, так и докладчиков на саммите. Какова была отговорка? Мол, Еврокомиссия находится на переходном этапе, "председатель сосредоточится на своих институциональных обязанностях".

В реальности никакого переходного этапа для фон дер Ляйен нет. Она не занимает какой-то новой должности, она была переизбрана на новый пятилетний срок в качестве председателя Европейской комиссии еще в июле текущего года. За ее кандидатуру в ходе тайного голосования проголосовал 401 евродепутат. 284 проголосовали "против", 15 воздержались, еще семь голосов были признаны недействительными.

Естественно, что переизбрание немки наложило на нее конкретные обязательства. В первую очередь перед теми, кто ее переизбрал. И тут мы вспоминаем, что в конце октября Европейский парламент принял очередную антиазербайджанскую резолюцию, в которой содержался призыв к странам ЕС снизить зависимость от поставок азербайджанского газа.

Кроме того, европарламентарии призвали фон дер Ляйен воспользоваться климатической конференцией СОР29 в Баку для давления на нашу страну в вопросах "прав человека". Беру это словосочетание в кавычки, ибо ЕП требует освобождения руководителей карабахской хунты, которые обвиняются в совершении очень тяжких преступлений против нашего государства. Ни в одной из стран Европы обвиняемых по таким статьям на свободу бы не выпустили.

В этих условиях, дабы и рыбку съесть и на проблемы не нарваться, фон дер Ляйен и приняла решение не ехать в Баку, на конференцию СОР29. Но совершив этот шаг она выставила саму себя в крайне нелепом виде. Ведь, Азербайджан и Европейский союз подписали 18 июля 2022 года меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. Документ подписан в Баку Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и ....президентом Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Да, эта дама девальвировала свою же собственную подпись, свои же собственные слова благодарности в адрес Азербайджана за роль ответственного и надежного партнера, играющего важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Потерял ли от этого Азербайджан? Нет. Наша страна доказала, в который уже раз, что способна достигать любых, даже самых амбициозных целей, невзирая на козни, которые чинят Армения, мировое армянство и определенные круги на Западе, для которых лицемерие превратилось в торговый знак.