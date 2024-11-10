Стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева- залог наших будущих побед

Автор: Акпер Гасанов

В эти дни Армения и мировое армянство погрузились в траур. Ведь ровно четыре года назад, в ночь на 10 ноября 2020 года, премьер-министр этой страны Никол Пашинян вынужден был подписать трехстороннее заявление о прекращении огня. Прекрасно помню, как тогда в Армении началась общенациональная истерика. Пашиняна искали толпы разъяренных граждан, желавших выместить на нем злобу крах мифов, которыми они все жили более четверти века.

Пашиняну тогда удалось спастиcь, был разграблен разве что его кабинет. Наваляли тогда Арарату Мирзояну, который ныне является главой МИД Армении. О том, что своим согласием на капитуляцию Пашинян спас от гибели многих армянских военнослужащих, беснующиеся участники протестных акций и слышать не хотели. Они ведь с детства привыкли слышать рассказы о том, что Геродот и Плиний-младший якобы что-то писали о "непобедимости" армянских воинов.

Тогда же начались акции протеста в Ереване, участники которых обвиняли все мировое сообщество в том, что оно позволило Азербайджану... освободить большую часть наших временно оккупированных территорий. Искать логику в такого рода рассуждениях было столь же бесполезно, как пускаться в поиски черной кошки в темной комнате. Но, как ни крути, именно этим и занялось тогда армянское общество.

Ообенно сильно оно негодовало по поводу России. Мол, та обязана была послать своих военнослужащих воевать против Азербайджана на азербайджанской земле. Ясное дело, что этого не могло произойти, но пойди и объясни армянам, что дважды два равно четыре! Они предпочитали верить в то, что это военно-политическое фиаско было не столько армянским, сколько чьим-то еще. Так было четыре года назад.

А что происходит сейчас? О, сейчас в Армении имеет место процесс коллективного, общенационального посыпания головы пеплом. Мол, ара, маленькая Армения страна и априори было сложно представить, что сумеет она противостоять Азербайджану. Винят во всем, ясное дело, действующую власть. Особенно усердствуют в этом, также естественно, ее главные оппоненты из числа дашнаков и представителей "карабахского клана".

Они указывают на то, что официальный Ереван в конечном итоге, водя армянское общество за длинный и древний нос, в итоге выполняет все требования Азербайджана. Манипулятивное, конечно, утверждение. Ведь мы так и не увидели внесения изменений в Конституцию Армении, где содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Не увидели мы и отказа официального Еревана от услуг Минской группы ОБСЕ.

Наоборот, мы видим, что Армения активно вооружается, явно готовясь к новой войне с нашей страной. Именно поэтому Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал предупреждение официальному Еревану и его покровителям, призвав остановить процесс милитаризации Армении и указав на возможные последствия продолжения такой провокационной политики.

Глава нашего государства выдвинул совершенно обоснованное требование, но в Армении снова принялись возмущаться. Причем, делают это и представители власти, и представители оппозиции. И в этой связи я хочу, несколько отвлекшись от основной темы разговора, поведать о новых научных исследованиях. Итак, ученые поставили под сомнение старую пословицу о том, что обезьяна, достаточно долго беспорядочно печатающая на клавиатуре, в конце концов создаст полное собрание сочинений Шекспира.

Говоря конкретнее, два австралийских математика посчитали ее ошибочной и выяснили, что даже если бы всем шимпанзе в мире была предоставлена вся продолжительность жизни Вселенной, они "почти наверняка" никогда не написали бы произведения выдающегося британского классика. Авторы статьи проверили "теорему о бесконечной обезьяне"- мысленный эксперимент, демонстрирующий, что бесконечное количество времени может сделать невероятно маловероятное вероятным, - и спросили, что произойдет, если установить щедрые, но конечные ограничения для печатающих обезьян.

Их расчеты основывались на том, что обезьяна проведет около 30 лет, печатая по одной клавише в секунду на клавиатуре с 30 клавишами - буквами английского языка и некоторыми общепринятыми знаками препинания. Выяснилось, что время, которое потребуется обезьяне, чтобы воспроизвести произведения Шекспира, будет больше, чем продолжительность жизни нашей Вселенной. Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в журнале Franklin Open, вероятность того, что одна обезьяна случайно напишет слово "бананы" за всю свою жизнь, составила всего около 5%.

Такое вот было исследование. Читая результаты которого, понимаешь, что есть большая потребность в изучении "феномена коллективного мышления в Армении". Мне лично было бы интересно узнать, какова вероятность того, что армянское общество когда-либо начнет трезво оценивать реальность. Не единично, а массово. Все ведь, в реальности, очень просто.

Да, Азербайджан одержал победу не над действующей армянской властью, а над армянской армией, которая создавалась с момента обретения независимости этой страны. Азербайджан разгромил мировое армянство, которое ангажировало огромное число политиков разного ранга в США, России, Франции. Плюс, и во многих СМИ этих стран были настроены откровенно антиазербайджански. Но все это был "мартышкин труд".

Азербайджан достиг поставленной цели в ходе 44-дневной войны, а позже, по итогам однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе в прошлом году, восстановил свои суверенитет и территориальную целостность в полном объеме. Такой итог был предопределен сутью стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Она же является гарантией того, что и в будущем Азербайджан одержит победы над Арменией и мировым армянством, наперевес с их покровителями. И так будет вне зависимости от того, какова фамилия премьер-министра, президента, министра обороны Армении.