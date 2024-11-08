Месседж Армении и ее покровителям от Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

"Единство народа и власти - главный источник нашей силы. Развивающийся Азербайджан - источник нашей гордости, а славная Победа - наше историческое достижение", - отметил глава государства", эти слова сегодня были произнесены Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым в ходе обращения к народу по случаю Дня Победы.

Глава государства сказал правду. В Азербайджане действительно сложилась уникальная ситуация, в плане единства власти и народа. Это один из важнейших компонентов, обеспечивающих достижение таких важнейших, общенациональных задач, как восстановление суверенитета и территориальной целостности.Победная стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева всегда опиралась на поддержку со стороны всех слоев общества.

В этой связи я хочу кое о чем напомнить. Дело было 17 октября прошлого года, в "День города Физули, когда глава государства встретился с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района.

"Во время оккупации некоторые, в частности, некоторые зарубежные круги, считали, что с годами азербайджанский народ забудет свои земли и молодое поколение вообще будет воспитываться по-другому. Выдвигалось множество предположений по поводу глобализирующегося мира. Однако те аналитики, а также политические деятели не могли понять одного: насколько сильно азербайджанский народ любит свою родную землю, насколько крепко мы привязаны к родному краю.", заявил тогда глава государства.

Да, это было то, чего не учли армянские оккупанты и их покровители, надеявшиеся на то, что время работает на них и что азербайджанцы смирились с потерей своих земель. "Берегите детей, воспитывайте их, пусть они вырастут преданными своей Родине патриотами, будут похожи на наших героев, пусть возвысят нашу славу до небес", заявил в ходе прошлогодней встречи с физулинцами Президент Азербайджана. И это, если угодно, было его главное политическое завещание будущим поколениям граждан Азербайджана.

Мы ведь и сейчас видим, как продолжаются попытки обесценить нашу великую Победу со стороны мирового армянства и ангажированных им политиков из самых разных стран мира. Мы видим и то, сколь живучи пресловутые "двойные стандарты". Собственно, мы их увидели и ранее, на протяжении всего времени, что 20% территории Азербайджана находились под армянской оккупацией.

Приведу всего один пример. "По состоянию на 31 августа 2024 года США выделили Украине военной помощи на €56,8 млрд. В то же время общая военная помощь Украине со стороны европейских государств составила €54,6 млрд", -заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе недавней пресс-конференции в Киеве с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Как видим, только военной помощи от своих союзников Украина получила на сумму, свыше 110 миллиардов евро.

А каков был объем военной помощи Азербайджану со стороны США и ЕС за все годы оккупации наших земель? Никакой. Азербайджан самостоятельно построил сильную армию. Наоборот, мы видели, как те же США приняли позорную 907-ую поправку, которая ограничивала выделение любой помощи Азербайджану. Причем, произошло это в 1992 году, когда армянскими оккупантами был совершен Геноцид в Ходжалы, когда были оккупированы Шуша и Лачин.

Имеет смысл напомнить, что в 1988-1993 годах в Карабахе в целом были разрушены 900 населенных пунктов, 150 тысяч домов, 7 тысяч общественных зданий, 693 школы, 855 детских садов, 695 медицинских учреждений, 927 библиотек, 44 храма, 9 мечетей, 473 исторических памятника, дворца и музея, 40 тысяч музейных экспонатов, 6 тысяч промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 160 мостов и других инфраструктурных объектов.

Но против Армении за все ее преступления, за игнорирование четырех резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН так и не были введены санкции. И в этом - очередное лицемерие со стороны стран, имеющих наглость осуществлять попытки менторства в диалоге с Азербайджаном. Как подчеркнул сегодня Президент Азербайджана, они ведут себя так, "словно не было разрушения наших мечетей, осквернения наших могил, опустошения всего Карабаха и Восточного Зангезура".

Более того, мы видим, как США и Франция пытаются подыгрывать армянскому реваншизму. Они оказывают Армении политическую, финансовую и военную помощь. И именно им, как и официальному Еревану, было адресовано сегодняшнее послание Президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Армения должна отказаться от политики вооружения, этому должен быть положен конец. Я неоднократно об этом говорил. И они знают, что к моим словам надо прислушиваться. Им следует отказаться от этого пока не поздно. Они никогда не смогут тягаться с нами", заявил глава нашего государства.

Это правда. Именно неспособность руководства Армении трезво оценить существующую реальность подтолкнули их к осуществлению шагов, сделавших неизбежной 44-дневную войну. По окончании которой, даже после подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, продолжились провокационные действия со стороны официального Еревана в плане финансирования и оказания военной помощи карабахской хунте.

Это вынудило Азербайджан осуществить однодневную антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе, в результате чего суверенитет и территориальная целостность Азербайджана были восстановлены. Но и сейчас, несмотря на часто звучащие из Еревана заявления о готовности к подписанию мирного соглашения, мы видим четкую работу по милитаризации Армении.

Что, вкупе с нежеланием официального Еревана вносить изменения в Конституцию Армении, где содержатся территориальные претензии к Азербайджану, дает четкое понимание того, каковы реальные цели и планы этой страны и ее покровителей. Им всем и был сегодня был послан четкий месседж от Президента Азербайджана Ильхама Алиева. И в интересах руководства Армении сделать правильные выводы из того, что сказал глава нашего государства.

