Трусливый Фрэнк: провал авантюры конгрессмена Паллоне

Автор: Акпер Гасанов

В Баку прибыл один из самых одиозных американских политиков, сопредседатель Армянской фракции Конгресса США Фрэнк Паллоне. Перед вылетом в нашу столицу Паллоне написал на своей странице в соцсети Х: "Соединенные Штаты должны оставаться лидером в глобальной борьбе с усугубляющимся климатическим кризисом. Как никогда ранее, я с нетерпением жду участия в конференции по климату COP29, чтобы продемонстрировать, что Америка по-прежнему в этой борьбе".

Серьезно? Прямо вот ждал он СОР29 в Баку, как Ассоль корабль с алыми парусами? Поразительная примитивность лжи, однако. Мы же помним, что Армянский национальный комитет Америки сравнительно недавно и с радостью заявил: "60 конгрессменов обратились к руководству США с требованием "привлечь Баку к ответственности за незаконную "оккупацию" "арцаха" (Карабахский регион Азербайджана) в 2020 году и т.н. "депортацию" этнических армян из Карабаха в сентябре 2023 года".

Конгрессмены считают, что "эти действия Азербайджана являются грубым нарушением международного права". Законодатели также призвали Госдепартамент США "добиться немедленного и безоговорочного освобождения всех лидеров "арцаха". И Фрэнк Паллоне был одним из тех, кто ратовал за эти, откровенно провокационные инициативы ангажированных АНКА американских конгрессменов.

Да и в целом, на протяжении многих лет он был автором большого числа анти-азербайджанских заявлений и призывов. Не далее, как в сентябре он вспомнил про лопнувший мыльный пузырь под названием "арцах". Он не поленился написать целое послание в связи с очередной годовщиной провозглашения "нкр".Он тогда заявил, что "арцах" вернется как независимое государство и будет частью Армении".

Он также призвал ввести санкции против Баку и прекратить военную помощь Азербайджану, при этом оказывая содействие "оборонительной" повестке Армении. То есть стране, которая почти три десятилетия держала 20% территории Азербайджана под оккупацией, игнорируя резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН. Он же является тем, кто инициировал резолюцию о признании независимости никем, в том числе и самой Арменией, непризнанной "нкр".

Кроме того, в самый разгар 44-дневной войны именно Паллоне настаивал на введении санкций со стороны США против Азербайджана. Обе эти его инициативы провалились, но Паллоне не унимается и раз за разом подыгрывает армянскому реваншизму, сепаратизму и территориальным претензиям к нашей стране.И вот, прекрасно зная о том, кто такой Паллоне, в Баку и не стали возражать против его прилета на СОР29.

Это и есть демонстрация уверенности нашей страны в своей правоте. Очевидно же было, что Паллоне вполне мог попытаться сделать в Баку ряд провокационных заявлений и требований. Например, об освобождения членов и лидеров карабахской хунты. Таким образом он мог бы попытаться отработать ту поддержку, что ему всегда оказывала армянская диаспора США. Но у Фрэнка кишка оказалась тонка даже для этого.

Он банально струсил, сбежал от азербайджанских журналистов.Он не ответил на их вопросы в аэропорту, он не вышел к ним и на пресс-конференции, которая откладывалась пару раз. Чтобы был предельно понятен масштаб его трусости сообщу, что в рамках саммита COP29 в Баку прошли две пресс-конференции с участием членов делегации Палаты представителей США и Сената. Однако Паллоне проигнорировал обе встречи с азербайджанской прессой.

Тут имеет смысл напомнить, что американскую делегацию на СОР29 возглавляет старший советник президента по международной климатической политике Джон Подеста. В делегацию также входят министр сельского хозяйства Томас Вилсак, министр энергетики Дженнифер М. Грэнхолм, помощник президента и национальный советник Белого дома по вопросам климата Али Заиди, председатель Совета Белого дома по качеству окружающей среды Бренда Мэллори и многие иные чиновники высшего звена.

Все они стоят по своему статусу выше Фрэнка Паллоне. И, добавлю, что Джон Подеста уже в первый день климатического форума заявил, что СОР29 в Баку проходит на самом высоком уровне. В том, что это правда, убедился теперь и многоразовый армянский лоббист Паллоне. Который теперь сможет поведать об этом своим армянским спонсорам. Которые, впрочем,могут потребовать у Фрэнка ответ на простой вопрос- зачем он вообще летел в Баку, если там ничего ,важного для армянской стороны, не ляпнул?! И что-то мне подсказывает, что ответы Паллоне их не удовлетворят.