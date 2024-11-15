Отчет Франка Швабе перед кукловодами: анекдотичный и лживый

Автор: Акпер Гасанов

Представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "Зеленых" и крупнейшего оппозиционного альянса ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) договорились провести досрочные выборы 23 февраля 2025 года. Как сообщают немецкие СМИ, окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Чтобы назначить досрочные выборы в стране, канцлер Германии Олаф Шольц должен сначала запросить вотум доверия у Федерального собрания. Если немецкому канцлеру не удастся получить вотум доверия, президент должен распустить парламент в течение 21 дня и провести выборы в течение 60 дней. Политический кризис в Германии начался 6 ноября, после того как Шольц принял решение уволить министра финансов Кристиана Линднера, он также был председателем Свободной демократической партии (СвДП), которая входила в правящую "светофорную коалицию". После встречи СвДП вывела своих министров из правительства и было объявлено о распаде правящей коалиции.

Подробный, предварительный рассказ о внутриполитической ситуации в ФРГ необходим для того, чтобы у читателей сформировалось правильное понимание заявлений, которые уже звучат и еще будут звучать от разного рода немецких политиков. Они, безусловно, ориентируются на предстоящие выборы, активно заигрывая с той или иной частью политикума или общественности. Все они жаждут сохранить свой нынешний статус.

Этой же задачей поглощен и представитель по правам человека и гуманитарной помощи фракции СДПГ немецкого Бундестага, председатель фракции социалистов, демократов и зеленых в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Франк Швабе. И было бы логично, если бы это герр обратил внимание на причины внутриполитического кризиса в родной стране. В частности, на экономические.

Прогнозируется, что в этом году немецкая экономика продолжит падение, которое началось в прошлом (правительство полагает, что оно составит 0,2%). Компания Volkswagen тем временем объявила, что впервые в истории закроет несколько заводов на территории Германии, фактически признав поражение в борьбе за рынок электромобилей с китайскими производителями. Казалось бы, тут Швабе есть о чем порассуждать в публичных выступлениях.

Но он снова решил обратить свой взор на... Азербайджан. Выступая в Бундестаге, он коснулся судьбы азербайджанской делегации в ПАСЕ. Швабе выступал за то, чтобы нашу делегацию в ПАСЕ не возвращали. В какой-то мере это объяснимо. Ведь именно Швабе был тем, кто призвал прекратить полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ. Но наша страна и не рвется обратно, мы преспокойно обходимся без этой трибуны, в том числе и принимая в Баку солидные международные форумы, вроде СОР29.

Собственно, именно данный факт, скорее всего, и бесит Швабе и ему подобных персонажей, сто сделали себе политический, а возможно и иной капитал именно на очернении Азербайджана. Они все потратили множество сил и средств на то, чтобы добиться бойкота СОР29 в Баку, но эти их попытки завершились фиаско. Как известно, СОР29 посетили более 80 глав государств и правительств. Общее же число участников этого форума превышает 70.000 человек.

О высочайшем уровне организации мероприятия заявили уже генсек ООН Антониу Гутерриш, возглавляющий американскую делегацию старший советник президента по международной климатической политике Джон Подеста, президент Польши Анджей Дуда и многие иные участники СОР29. В их правоте сможет убедиться и немецкая делегация, которую возглавит глава МИД Анналена Бербок, и в которую войдут вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек, глава Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце, а также руководитель Министерства окружающей среды Штеффи Лемке.

В этих условиях призывы герра Швабе весьма похожи на отчет о работе перед теми, кто за нее уже заплатил. Именно поэтому в его речах так мало здравого смысла и правды. Анекдотично, например, звучит его утверждение, что экономист Губад Ибадоглу "томится в тюрьме", тогда как в реальности у него только запрет на выезд за рубеж. При этом, Г.Ибадоглу обвиняется вовсе не по политическим статьям, а по обвинению в мошенничестве. До окончания следствия он свободно передвигается по всему Азербайджану.

А Анар Маммадли, о котором вспомнил в своем выступлении герр Швабе, был арестован по обвинению в контрабанде. Вряд ли в ФРГ обвиняемых в мошенничестве и в контрабанде награждают медалями. В этой стране, где "стучать" на соседей и даже на членов своей семьи считается едва ли не примером гражданской ответственности, к ответственности привлекают за гораздо меньшие преступления. Так или иначе, но СОР29 уже стал местом важнейших для всей нашей планеты встреч является принятых решений, о которых Швабе никогда не расскажет. Как и о преступлениях Армении против Азербайджана. Или о том, что ущерб от коррупции, ежегодно наносимый экономике Евросоюза, составляет около 120 млрд евро. Да, эти данные были обнародованы Еврокомиссией в первом докладе о ходе борьбы с этим явлением в ЕС. Но такие персонажи, как Швабе и являются олицетворением всего худшего и позорного, что может быть в европейской политике. И потому, они никто не будут говорить правды о себе, о проблемах ЕС или ФРГ. Им выгоднее играть роль тех, кто тиражирует ложь об Азербайджане.