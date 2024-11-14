Кто и как использует Грету Тунберг?

Автор: Акпер Гасанов

Когда Грете Тунберг было 11 лет, у нее развилась депрессия. Девочка перестала ходить в школу, есть и общаться с друзьями. Начались проблемы с одноклассниками, ведь она была не как все: врачи поставили Грете Тунберг диагноз - синдром Аспергера, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность) и избирательный мутизм, который проявляется в том, что человек не всегда способен разговаривать, когда этого от него требует социальная ситуация.

Сейчас из этой девушки, которая нуждается в постоянном медицинском уходе, создали новый политический проект. Да, формально она называется экоактивисткой, но в реальности она давно используется именно в политических целях.В последнее время наметилась активизация проекта по фамилии Тунберг в регионе Южного Кавказа.А началось все с ее появления в Тбилиси.

В столице Грузии она нарисовалась в рядах тех, кто жаждет погрузить соседнюю страну в атмосферу управляемого хаоса. Таким образом, Грета доказала, что она является вовсе не экологическим, а политическим проектом. Причем, ее кукловодами являются как-раз те, кто жаждет навязать Грузии кабальную и вассальную модель развития, попирающую государственные и национальные интересы этой страны.

Но, что самое забавное, физически находясь в Тбилиси, она пыталась очернить Азербайджан, лепеча что-то заранее заготовленное про СОР29 в Баку. Оттуда же она заявила, что бойкотирует конференцию ООН по изменению климата. Да, называющая себя экоактивисткой Тунберг решила не ехать на самое главное экологическое событие года в мире. Кто она , после этого? Явно не экоактивистка.

Еще одним подтверждением тому является бесспорный факт- Тунберг всегда требовала от правительства Швеции выполнять Парижское соглашение о климате. Но о том, что цели, поставленные Парижским соглашением по климату, находятся под большой угрозой, а 2024 год поставит новые температурные рекорды, говорили и на СОР29 в Баку! То есть, Грете, если ее реально интересует вопрос изменения климата, нужно было в столицу Азербайджана ехать. Но она, как видим, выбрала иной путь.

Это был путь примитивной провокации, в рамках следования которому Тунберг предсказуемо оказалась в Армении. Где снова доказала, что называть ее экоактисткой было бы не правильно.В противном случае, она бы съездила на устаревшую Мецаморскую атомную электростанцию, которая продолжает угрожать региональной экологической безопасности. И это не мое личное мнение. Антония Вениш из Австрийского института прикладной экологии в Вене в своей статье, опубликованной в National Geographic, назвала Мецамор "одной из самых опасных атомных станций, которые все еще работают".

Но нет, Тунберг, находясь в Ереване заявила, что "мировое сообщество давно должно было взять на себя решение проблемы по освобождению и политзаключенных, и военнопленных, и других пленных, удерживаемых в Азербайджане". Под "военнопленными" она подразумевает бывших руководителей карабахской хунты, которые совершили огромное число чудовищных преступлений против азербайджанского государства и народа и теперь ждут суда над собой.

Одним из них является российско-армянский миллионер Рубен Варданян. И я не удивлюсь если окажется, что Тунберг гастролирует по Грузии и Армении именно на его деньги. Об этом говорит и лживое заявление, что "армяне арцаха боролись за свои права, за права жить и существовать". Вот явно видно, что девушка пропускала школьные занятия по болезни и не знает предмет, с которым, образно говоря, вышла к доске.

Ей просто не сообщили, что это Армения оккупировала и держала под оккупацией более четверти века 20% территории Азербайджана, а вовсе не наоборот.Ей не сообщили и о том, что были четыре резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, в которых было прописано требование о выводе всех армянских вооруженных формирований с захваченных Арменией территорий Азербайджана.

Ей не сообщили и о том, что спикер НС Армении Ален Симонян, в интервью армянской службе "Радио Свобода"., буквально недавно признал: "Азербайджан провел операцию в Карабахе и действовал по уставу ООН!". Так что, в лужу села Грета со своими заявлениями. И не только в этом вопросе. Она, как видим, даже не в курсе того, что Армения нанесла колоссальный ущерб экологии Азербайджана за долгие годы оккупации наших земель.

Например, ценные породы деревьев - орех, дуб, эльдарская сосна, хурма и другие деревья, находящиеся под особой охраной, - подвергались вырубке на древесину, которая вывозилась в Армению для производства мебели, бочек и прикладов винтовок. Тысячи гектаров леса были вырублены в связи с эксплуатацией новых рудников. Многие виды деревьев уже давно находятся на грани исчезновения.

Кстати, о чудовищном масштабе экологических преступлений на временно оккупированных территориях Азербайджана писали и армянские СМИ. К примеру, издание Hetq в декабре 2019 года отмечало, что в период 2014-2018 годов в непризнанной "нкр" было вырублено в 2,3 раза больше леса, чем в самой Армении (175,3 тысячи кубометров - в Армении; 404,8 тысячи кубометров - в Нагорном Карабахе). Только в одном 2017 году в Карабахе было вырублено 102 488 кубометров леса!

Кроме того, на освобожденных территориях Азербайджана имеется более 160 залежей различных ценных металлов, в том числе 5 золотоносных месторождений, 7 ртутных, 2 медных, а также 1 месторождение свинца и цинка, 1 месторождение каменного угля, 6 - алебастра, 4 - вермикулита, 1 - сырья для производства соды, 12 залежей цветных и декоративных камней, 21 - облицовочного камня. Эти ресурсы в течение многих лет оккупации разграблялись армянами и экспортировались за рубеж. Но обо всем этом никогда и ничего не скажет Грета Тунберг. Это политический проект создан для озвучивания исключительно того, что ей пропишут спонсоры и кураторы.