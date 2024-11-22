Сокрушительный удар из Баку по Фрэнку Паллоне

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о сокрушительном ударе из Баку по Фрэнку Паллоне

Day.Az представляет публикацию:

Трусливый американский конгрессмен Фрэнк Паллоне продолжает делать вид, будто не было тех страшных для него двух дней в Баку. Будь эта армянская подстилка чуть моложе, он мог бы принести США пару олимпийских медалей - на СОР29 он проявил выдающиеся стайерские качества, так молниеносно бегая от азербайджанских журналистов.

Неясно, о чем Паллоне думал и на что рассчитывал, но двое суток в Баку ему пришлось туго: сразу по прибытии в Азербайджан Паллоне должен был поехать в отель, но на полдороги изменил маршрут - из-за того, что в отеле его ждали журналисты. Пришлось храброму, как армянские львы, конгрессмену гнать сразу на Олимпийский стадион. Там его уже ждала заранее нанятая охрана.

Ну то есть как строчить в твиттере - так это мы сразу готовы, а как отвечать на вопросы - так бегаем быстрее Усейна Болта, прикрываемся отрядом охраны, сбегаем в аэропорт и улетаем восвояси? Молодчина, Фрэнк!

Теперь у Паллоне появилось еще кое-что общего с армянами - они теперь могут обмениваться опытом о том, как лучше бегать и прятаться от азербайджанцев.