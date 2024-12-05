Отдельная общевойсковая армия Азербайджана провела успешные командно-штабные учения

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в Азербайджане были проведены командно-штабные учения с участием Отдельной общевойсковой армии.

Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, в учениях приняли участие различные подразделения, которые были выведены в районы проведения учений по сигналу тревоги. В ходе учений проверялась маневренность подразделений, а также способности командиров и штабов к эффективному управлению войсками в оперативных условиях, передает Day.Az.

Учения проводились в условиях, максимально приближенных к реальным боевым, и включали использование ракетно-артиллерийских подразделений. Эти подразделения успешно уничтожили как намеченные, так и внеплановые цели условного противника с помощью точного огня.

Задачи, поставленные в ходе командно-штабных учений, были успешно выполнены, что подтверждает высокий уровень подготовки и боеспособности войск.