Представители МККК посетили находящихся под арестом в Баку армянских сепаратистов

В декабре сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, о которых информировала азербайджанская сторона.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в МККК.

Сообщается, что были проведены встречи с ними, созданы условия для их общения со своими семьями.

"В соответствии со своим мандатом МККК оценивает обращение и условия содержания этих лиц. МККК также создает условия для восстановления или продолжения контактов этих лиц со своими семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации относительно посещений передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что по уголовному делу, расследование которого велось совместной следственной группой, состоящей из профессиональных сотрудников Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры, Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и других следственных структур, в общей сложности 15 членов сепаратистского режима были привлечены к ответственности по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

В разные годы Генеральной прокуратурой в отношении этих лиц было возбуждено уголовное дело и объявлен международный розыск.

Напомним, что после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в прошлом году, правоохранительными органами Азербайджана были задержаны бывшие так называемые "президенты" незаконного сепаратистского режима Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший т.н. "министр иностранных дел" Давид Бабаян, а также бывший т.н. "председатель парламента" Давид Ишханян, генералы Лева Мнацаканян, Давид Манукян и бывший т.н. "государственный министр" Рубен Варданян. Все они были арестованы и доставлены в Баку.